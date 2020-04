Nejprve proběhlo čtvrteční losování a v pátek už se hrálo na ostro. Do akce se zapojili dva hráči Frýdku-Místku Jakub Michálek (gamer Michy) a Dan Przybyla (gamer Přajba), s nimiž změřili síly hráči Kristián Kiko Strapáč a Jakub.

Jako první nastoupil Przybyla s Washingtonem proti Kristiánovi Strapáčovi, který si vybral Tampu Bay a vyhrál jasně 6:0. Ve druhém semifinále se utkala Michálkova Carolina proti Washingtonu, za který hrál Jakub. Úspěšnější byl tentokrát hráč frýdeckého A týmu, který zvítězil 3:2.

Finále dospělo až do prodloužení, ve kterém oslavil výhru 5:4 zástupce fanoušků Kristián Strapáč. „Akce opravdu skvělá, celý turnaj jsem si parádně užil. Bylo to něco skvělého zahrát si s hokejisty Frýdku-Místku. Sice to bylo jen ve hře a ne na ledě, ale i tak super. Jsem rád, že jsem Kubu ve finále porazil, i když to bylo trochu se štěstím,“ řekl spokojeně Strapáč, který si díky celkovému triumfu vybojoval permanentku na příští sezonu.

Bude i další akce?

Akci si pochvalovali i samotní hokejisté. „Popravdě jsem moc nevěděl, co od toho všeho očekávat, NHL jsem hrál na PlayStationu docela dávno. Čekal jsem od sebe horší výkon. Šlo ale poznat, že naši soupeři hru občas hrají,“ uvedl Michálek. „Oba zápasy jsem měl hodně vyrovnané. Každopádně bych chtěl fanouškům moc poděkovat, že s námi do této výzvy šli,“ dodal.

Celý stream, který probíhal na platformě twitch.tv, navštívilo celkem 117 diváků. A ti na hráče měli spoustu dotazů. „Řeč rozhodně nestála a hokejisté se výborně doplňovali. Přajba v sobě objevil skrytý talent v pozici komentátora a Michy zajistil hokejistům účast ve finále,“ okomentoval průběh turnaje výkonný manažer klubu Jakub Mikulík. „Věřím, že se podaří uspořádat i další akce pro fanoušky, ale všechno záleží na vývoji situace kolem koronaviru,“ doplnil.