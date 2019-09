Mladá Boleslav – Hokejisté Třince se premiérového venkovního vítězství v nové sezoně extraligy nedočkali.

Oceláři tentokrát vyšli bodově naprázdno. | Foto: Petr Rubal

Na ledě houževnaté Mladé Boleslavi narazili a prohráli těsně 3:4. Pro Oceláře se jednalo o pátý zápas v deseti dnech a ten už je zjevně stál hodně sil, přestože začátek měli výtečný. Už po pár minutách je totiž poslal do vedení nejlepší střelec extraligy Marcinko. Úvodní třetině nabídla gólovou přestřelku. Bruslaři rychle srovnali, hned šli do vedení, ale bryskně reagovali i Slezané a Hrehorčák srovnal. Poslední slovo první části si ale vzal mladoboleslavský Skalický a domácí přece jen šli do šaten spokojenější.