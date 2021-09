K úvodnímu duelu sezony rysi vyjeli do Litoměřic, proti kterým nesehráli špatný zápas. Za hosty se dvakrát trefil Łyszczarczyk a ještě ve třetí třetině Frýdek-Místek vedl 3:2. Jenže domácí pak srovnali a v prodloužení rozhodli o svém bonusovém bodu.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, z čehož jsme se dostali. Po druhé třetině jsme změnili nějaké herní prvky a měli jsme dost příležitostí ke skórování. V závěru nás dohnala naše produktivita. Je škoda, že si domů vezeme pouze bod,” řekl po porážce 3:4 pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

Druhý zápas Frýdek-Místek sehrál ve středu doma proti pražské Slavii. Rysi do zápasu vstoupili lépe a v osmé minutě je poslal do vedení Komorski, jenž se pak prosadil ještě jednou. To už ale snižoval na 2:4.

„Prvních pětatřicet minut, to byla z naší strany katastrofa. Do stavu 1:3 jsme mohli být vůbec rádi, že to bylo jen takhle. Potom se to začalo lehce zlepšovat a do toho padl čtvrtý gól,” řekl Trličík.

Ve třetí třetině domácí přiblížil na dostřel jediné branka Šedivý, víc už toho ale Frýdek-Místek nezvládl. Naopak, v závěru, ve hře bez brankáře, udeřil hostující Doležal a Slavia zvítězila 5:3.

„Musíme si teď vše zanalyzovat, protože víme, že máme na daleko lepší výkon. Dokonce bych řekl, že ještě na lepší, než kluci předvedli ve třetí třetině,” uzavřel Trličík