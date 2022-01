Domácí sice měli hned v úvodu možnost přesilové hry, jenže během té dvakrát inkasovali. V sedmé minutě šel po další trefě z brány gólman Baroš a po necelých deseti minutách už to bylo 0:4.

„To je něco, co je zkrátka výjimečné, ale pro nás je důležité, jakým stylem jsme se k tomu dostali. Že nejspíš ta připravenost a nastavení nebyla taková, jaká měla být,“ řekl po zápase pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

V polovině zápasu Zubři přidali už pátý gól. Na ten sice bleskově odpověděl Klimša, víc už toho ale hokejisté Frýdku-Místku, i když svého soupeře výrazně přestříleli, nezvládli. Naopak v poslední dvacetiminutovce dostali ještě jeden gól a prohráli 1:6.

„Těžko najdeme jednoho jediného aktéra zápasu, co se týká jak hry na ledě, tak i na střídačce, který by snesl nějaké měřítko potenciálu, které tohle mužstvo má. Jedinými, kdo dnes totálně bojoval, a to po celých šedesát minut, byli diváci, kteří dokázali fandit od první do poslední minuty,“ dodal kouč Trličík.