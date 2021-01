Rysi si přitom lepší začátek utkání ani nemohli přát. Hned v první minutě Kindl tečoval střelu Šepeleva a domácí vedli. Kadaň sice rychle srovnala, pak se ale znovu trefil Kindl a Frýdek-Místek šel do kabin s těsným náskokem.

Ten ale domácím nestačil, Kadaň ve druhé třetině otočila skóre na svou stranu a rázem vedla 3:2. Ve třetím dějství hosté své vedení navýšili a necelou minutu před koncem poslal kotouč do prázdné domácí klece Zabloudil.

Rysi tak prohráli 2:5 a potvrdili, že nejsou v herní pohodě. „Dřeli jsme, kluci se snažili, měli dost šancí, ale ani to nám nestačilo,“ uvedl po zápase zklamaný kouč Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

Domácí měli v utkání více střel i nebezpečných šancí, dokonce za ně naskočil i obránce Vladimír Roth, nic z toho ale nepomohlo. Kudy tedy vede cesta z krize? „Už jsme toho změnili dost. Je to v křečí a v nervozitě, strašně moc chceme, až z toho kazíme jednoduché přihrávky a zpracování,“ uvedl Trličík.

Podle trenéra Frýdku-Místku se Rysi zvednou jen díky bojovnosti a dřině. „Ta v každém střídání bolí. Každé střídání musíme hrát tak, jako by bylo poslední. Je třeba věnovat tomu maximální úsilí každou vteřinu, jinak to asi nejde,“ řekl Trličík a pokračoval: „Musíme hrát jednoduše a chytat se stébla v podobě vybojovaných gólů, maximálním tlakem do brány a totálně dobrou obranou. Jinak se to otočit nedá.“

HC Frýdek-Místek – SK Kadaň 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. D. Kindl (Šepelev), 14. D. Kindl (Šedivý, Haman) – 4. J. Svoboda (Houška, Koblížek), 26. R. Havel, 31. Seemann (J. Svoboda, Koblížek), 49. Houška (Koblížek, R. Havel), 60. Z. Zabloudil (Jakub Veselý, Havlín). Rozhodčí: Doležal, Pilný – Gančarčík, Bohuněk. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek (L. Daneček) – Šepelev, Haman, Husák, Roth, Repe, Hrachovský, J. Adámek – D. Kindl, Mikulík, Šedivý – Martynek, Peterek, Klimša – Tomi, Przybyla, Ramik – Matiaško, Stuchlík, Flok. Trenér: Trličík.