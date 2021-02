Rysi v řadě předešlých duelů dostali gól už v úvodu zápasu, tentokrát to ale byli oni, kdo se dostal brzy do vedení. Ve třetí minutě utkání proti Šumperku otevřel skóre Repe a brzy přidal další branku Klimša.

Draci sice ještě v první třetině snížili, ovšem po dvou třetinách už to bylo 4:2 pro domácí. „Dnes to byl z naší strany povedený zápas. Byla tam sice hluchá místa, zejména v první polovině druhé třetiny, ale jinak jsme byli lepší,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

Ve třetím dějství se nejprve prosadil Mikulík, poté sice hosté snížili a dostali se na dostřel dvou branek, v závěru ale udeřil Peterek, jenž skóre upravil na konečných 6:3. „Ve třetí třetině jsme to chtěli dobrou obranou dovést do vítězného konce, což se nám povedlo. Dali jsme šest gólů, což je pro nás teď mimořádné. Dvakrát jsme se prosadili v přesilovce, ubránili jsme i několik oslabení, konečně to byl vydařený zápas,“ řekl Trličík.

Hokejisté Frýdku-Místku tak ukončili nelichotivou sérii porážek a po pěti zápasech zase vyhráli. „I když jsme v těch předešlých zápasech nehráli špatně, tak jsme byli bez bodu. Dnešní výhra by nás měla povzbudit a dodat nám impuls do dalších zápasů,“ věří Trličík.

HC Frýdek-Místek – Draci Šumperk 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Repe (Tomi, Martynek), 11. Klimša (Hrachovský, R. Veselý), 38. Tomi (Martynek, Peterek), 40. Kofroň (Haman, Mikulík), 45. Mikulík (Haman, Kofroň), 59. Peterek (Haman, Repe) – 15. Záruba (Baláž, Tadeáš Král), 40. Krejčiřík (Horký), 56. Jaroš (Milfait, Moučka). Rozhodčí: Čech, Skopal – Novák, Měkýš. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Suchánek (L. Daneček) – Zahradníček, Haman, Husák, Šepelev, Repe, Hrachovský, J. Adámek – Kofroň, Mikulík, Šedivý – D. Kindl, R. Veselý, Klimša – Martynek, Peterek, Tomi – Macháček, Stuchlík, Ramik. Trenér: Trličík.