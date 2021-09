Hokejisté prvoligového Frýdku-Místku v přípravě odehráli už osm zápasů. Jenže z výhry se radovali jen dvakrát a posledních pět přátelských duelů prohráli. Naposledy doma nestačili na Šumperk.

Rysi v utkání dvakrát prohrávali, zásluhou Zbořila a Łyszczarczyka ale pokaždé dokázali srovnat. Zápas tak dospěl do prodloužení, to však nerozhodlo a na řadu přišly nájezdy. V těch byli šťastnější hosté, kteří se prosadili dvakrát, a Frýdek-Místek tak prohrál už čtvrtý přípravný domácí zápas v řadě.

„Byl to vyrovnaný zápas, ať už výsledkově, nebo i herně. Ve třetí třetině jsem si myslel, že nám dojde jako minule šťáva, ale kupodivu kluci i přes velmi náročný program našli sílu a až do konce se rvali o vítězství. Dokázali jsme sice pouze jen vyrovnat, ale bylo to potěšitelné v tom, že jsme chtěli pořád hrát na výhru," uvedl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

Rysi si v přípravě samostatné nájezdy vyzkoušeli potřetí, ovšem neuspěli v nich ani jednou. „V nájezdech se pro nás nic nezměnilo. I když jsme změnili hráče, kteří je jeli, tak jsme znovu uspět nedokázali," dodal Trličík.

Hráče Frýdku-Místku čeká ještě úterní zápas v Trenčíně, v sobotu 11. září pak odstartují prvoligové boje v Litoměřicích.