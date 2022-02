Týmy na sedmém až desátém místě tabulky postoupí do předkola play-off. Rysi díky zlepšeným výkonům i výsledkům do desítky poskočili, ve středu však svou pozici neuhájili.

Svěřenci trenérů Trličíka a Daňa narazili na Vsetín, který už letos dokázali dvakrát porazit. Tentokrát ale na Lapači padli a prohráli 0:3.

Vsetín vstoupil do zápasu aktivněji a ve třinácté minutě se dostal zásluhou Jonáka do vedení. Valaši byli i nadále napřed a ve druhé třetině se dočkali další odměny – opět udeřil Jonák a bylo to 2:0.

Několik příležitostí měli i rysi, jenže žádná šance se neujala. Ve třetí části hosté ještě přidali a vytvořili si několik příležitostí. Dvě největší měl Kurovský, Málek byl dnes ale neprůstřelný. Vsetínský brankář navíc v poslední minutě našel Roba a ten střelou do prázdné hostující klece uzavřel skóre.

„Skvělý a famózní výkon brankáře soupeře byl hlavním základem toho, proč jsme nezískali ani bod a nedali ani gól. Domácí ze svých šancí dali dva góly, třetí pak přidali do prázdné, my jsme to nedokázali. Proto je výsledek takový, jaký je. Všichni hráli na dřeň, vydali se, ale takový je sport,“ prohlásil po zápase kouč rysů Mojmír Trličík.

VHK Robe Vsetín - HC Frýdek-Místek 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Jonák (Rob, R. Vlach), 29. Jonák (R. Vlach, Rob), 60. Rob (J. Málek). Rozhodčí: Čech, Úlehla – Zídek, Vašíček. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1500.

Frýdek-Místek: Baroš – Krenželok, Teper, Zbořil, Ogurcov, Ciura, Matyáš, Korím – Šedivý, Bartoš, Šlahař – Lyszczarczyk, Komorski, Kurovský – Christov, Peterek, Martynek – Hrubec, Klimša, Blaško.