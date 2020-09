Rysi odjeli do Kadaně povzbuzeni výhrou proti Ústí nad Labem, na kterou chtěli v pondělí navázat. A taky, že se dostali do vedení, o které se už v šesté minutě postaral Veselý, jenž využil hostující přesilovku.

V početní převaze ale trestala i Kadaň, a tak to v 13. minutě bylo 1:1. Přesto to byli hosté, kdo šel do kabin s vedením v zádech. V závaru před kadaňskou bránou se nejlépe zorientoval Šedivý, který opět využil přesilovku a Frýdek-Místek vedl 2:1.

V prostření třetině však bylo – po další brance v přesilovce – zase srovnáno. Rysi si pak mohli vzít vedení několikrát zpátky, Kadaň ale držely zákroky brankáře Hanuljaka.

Rozuzlení tak nabídla třetí třetina a trefa hostujícího Peterka, který v 51. minutě využil přečíslení a vstřelil rozhodující branku utkání. „Byl to strašně těžký zápas. První dvě třetiny od nás nebyly stoprocentní, ale ta třetí už z našeho pohledu byla výborná. Jsme rádi, že máme všechny body,“ uvedl hostující kouč Vlastimil Wojnar. „Tyto týmy bývají na začátku nepříjemné, hodně koušou, takže to byl důležitý zápas i pro naši psychiku,“ dodal.

Rysi tak vyhráli podruhé v řadě a vydávají se vstříc další misi. Už v úterý totiž narazí na Sokolov. „Regenerace bude příjemnější, ale nečeká nás nic lehkého. Jsou na vítězné vlně, já však věřím, že když dokážeme přenést výkon ze třetí třetiny a ukážeme svou hru, tak můžeme uspět,“ hlásí Wojnar.

SK Trhači Kadaň – HC Frýdek-Místek 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. R. Havel (Seemann, J. Svoboda), 28. Chlouba (Kottek) – 6. R. Veselý (Haman), 18. Šedivý (Klimša, Hrachovský), 51. Peterek (Stuchlík, Zahradníček). Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Baxa, Belko. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 235.

Frýdek-Místek: Suchánek (Malík) – Husák, Haman, Zahradníček, J. Michálek, J. Adámek, Hrachovský, Malík – Kofroň, R. Veselý, Kurovský – Šedivý, Peterek, Mikulík – Raška, Klimša, Tomi – Przybyla, Stuchlík, Kaukič. Trenér: Wojnar.