V hokejovém Frýdku-Místku už nebude pokračovat Petr Kafka. Třicetiletý útočník, který se v uplynulém ročníku stal nejproduktivnějších hráčem celé Chance ligy, odešel do Slavie.

Petr Kafka odchází. | Foto: Jan Velčovský

Kafka přišel do Frýdku-Místku v průběhu rozehrané sezony z Prostějova. Za Rysy stihl odehrát 37 zápasů, ve kterých dal 17 branek, připsal si 37 nahrávek a v ročníku posbíral celkově 70 kanadských bodů. Víc jich nikdo neměl. „Nestává se to každou sezonu a jako individuálního výkonu si toho cením,“ řekl Kafka, který by však individuální úspěch vyměnil za postup do play off. „S týmovým úspěchem se to nedá vůbec porovnávat,“ dodal.