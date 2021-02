V sobotu Rysi porazili Vsetín, ve středu vyhráli v Havířově a ve čtvrtek doma zdolali i Sokolov.

Hosté sice v úvodu hrozili, jenže v rozmezí třinácté a šestnácté minuty se postupně prosadili Tomi, Repe a Ramik a Frýdek-Místek vedl 3:0.

Sokolov v závěru třetiny snížil, po návratu z kabin ale udeřil domácí kapitán Mikulík a Rysi zase vedli o tři branky.

Hostům se ještě jednou povedlo zápas zdramatizovat, Pohl snížil na 2:4, více už jim toho ale svěřenci trenéra Mojmíra Trličíka nedovolili. I přesto, že Sokolov měl k dispozici pětiminutovou přesilovku. „To nám určitě hodně pomohlo, i když to těm hráčům, kteří byli na ledě, vzalo hodně síly. Naopak si myslím, že to klukům vlilo do žil větší sebevědomí odhodlání zápas zvládnout,” prohlásil Trličík.

V prostředním dějství se podruhé trefil Tomi, v poslední třetině se prosadil ještě Martynek a Rysi si tak došli pro vysokou výhru 6:2. „Konečně byla koncovka utkání taková poklidnější a nemuseli jsme se obávat o výsledek,” uvedl Trličík.

Už v sobotu Rysi doma přivítají Litoměřice, poté vyzvou ještě Porubu a základní část ukončí v Jihlavě.

HC Frýdek-Místek - HC Baník Sokolov 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Tomi (Peterek, J. Adámek), 16. Repe (Martynek, Peterek), 16. Ramik (Stuchlík, Matiaško), 21. Mikulík (Šedivý, Husák), 28. Tomi (D. Kindl, R. Veselý), 48. Martynek (Klimša, D. Kindl) – 19. Vracovský (Kadeřávek, Křemen), 23. J. Pohl (D. Tůma, T. Rohan). Rozhodčí: Dědek, Kašík - Konvička, Kráľ. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Honzík (Suchánek) – Hrachovský, Haman, J. Adámek, Husák, Repe, Z. Malík, J. Michálek – Šedivý, Mikulík, R. Veselý – Klimša, D. Kindl, Martynek – Tomi, Peterek, Macháček – Ramik, Stuchlík, Matiaško. Trenér: Trličík.