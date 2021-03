Do konce základní části sice zbývá odehrát ještě jedno kolo, už teď je ale jasné, že se hokejisté Frýdku-Místku mezi dvanáctku nejlepších týmů Chance ligy nevejdou. Definitivně o tom rozhodla jejich domácí vysoká porážka s Porubou, která ve Frýdku-Místku vyhrála 7:1.

Hosté se brzy dostali do vedení, po brance Klimšy ale bylo srovnáno. Jenže Poruba ještě v první třetině přidala druhý gól a po dvou dějstvích vedla už 4:1. V poslední třetině Ostravané nastříleli ještě tři branky a bylo vymalováno.

„Už od samého začátku tam byl z naší strany malý tlak do brány. V předbrankovém prostoru jsme byli hodně nedůrazní a hlavně nedůslední. Vůbec jsme ten prostor nečistili, naopak v útočném pásmu nemáme správně postavené hráče před bránou tak, aby gólmanovi dobře clonili,” uvedl po zápase pro klubový web trenér Frýdku-Místku Mojmír Trličík.

Trličík převzal Rysy v průběhu sezony, do play off je ale nakonec nedovedl. „Přestože jsme měli čtyři dny na přípravu a každý trénink jsme se věnovali předbrankovému prostoru tak, abychom tam přejížděli, abychom tam clonili a doráželi, tak se tohle v zápase vůbec neobjevilo. S lehce inkasovanými góly pak šla psychika hráčů zkrátka dolů,” prohlásil Trličík, jenž jedním dechem dodal: „Je třeba ale říct, že je to zároveň i krutý výsledek. Nicméně v tomto zápase se odrazila celá ta sezona, kdy se strašně hodně nadřeme na vstřelení gólu.”

Poslední duel Rysi sehrají v pondělí v Jihlavě.

HC Frýdek-Místek - HC RT TORAX Poruba 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Klimša (Martynek, Kindl) – 5. Kozák (Kanko, Brodek), 16. Szathmáry (Kozák, Korkiakoski), 23. Endál (Špaček, Raška), 29. Toman (Žovinec), 46. Voráček (Raška, Urbanec), 50. Hudeček (Voráček, Sikora), 60. Sikora (Pořízek, Hudeček). Rozhodčí: Dědek, Cabák – Novák, Hanzlík. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Honzík – Haman, Hrachovský, Husák, Adámek, Malík, Repe, Michálek – Veselý, Mikulík, Šedivý – Martynek, Kindl, Klimša – Macháček, Peterek, Tomi – Matiaško, Stuchlík, Flok. Trenér: Trličík.