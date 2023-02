Rysi si zastříleli, zvládli důležitou bitvu o play-off

Domácí přitom nevstoupili do utkání ideálně a v deváté minutě prohrávali po trefě Langa 0:1. „Nezačali jsme špatně, kluci chtěli, což bylo i vidět. Bruslili jsme, myslím si, že jsme na začátku měli i trochu převahu, akorát jsme tam jednou propadli a soupeř nás hned potrestal,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Martin Janeček.

Za šest minut ale srovnal Haas a ve druhém dějství skóre otočili dvěma rychlými góly Dostálek s Klimšou. V 37. minutě dával Hotěk už na 4:1 a pět minut před třetí sirénou ještě upravil skóre Doktor.

„Mužstvo si šlo zkrátka za svým a já jen doufám, že to bude pro nás odrazový můstek a krůček k tomu, že si uhrajeme to, po čem toužíme. Teď je jen důležité na to navázat, takže my se už nyní soustředíme na středu, kdy chceme něco dovézt domů ze Slavie. Víme ale, že to bude strašně moc těžké,“ dodal Janeček.