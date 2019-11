„Po druhé třetině vedete rozdílem dvou branek a pak dostanete laciný gól na dva tři. Přitom jsme hráli přesilovku. Pak dostanete vyrovnávací gól, to se těžko zvedáte,“ mrzelo po utkání domácího trenéra Vlastimila Wojnara.

Jeho svěřenci šli do zápasu s jasnými odhodláním. Už ve 3. minutě poslal rysy do vedení zkušený Mikulík. Na jeho gól sice hosté zareagovali, jenže Čmiel s Novotným znovu vrátil na domácí stranu klid. Třetí třetina a následný vstup do prodloužení se už domácí družině moc nepovedl. „Pro nás je to velká škoda. I tak si ale myslím, že jsme byli lepší. Bohužel je z toho pouze bod,“ dodal Wojnar.

Ve 26. kole Chance ligy budou rysi zajíždět na Vysočinu. Duel s jihlavskou Duklou je na pořadu již zítra od 17.30 hodin.

HC FRÝDEK-MÍSTEK – HC SLAVIA PRAHA 3:4 (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1) po prodloužení

Branky: 3. Mikulík (Kafka), 31. Čmiel (Hrachovský, Motloch), 36. Novotný (Kafka) – 24. Vlček (Jar. Brož), 41. Vrdlovec (Jar. Brož), 48. Kuťák (Vrdlovec), 62. Šmerha (Barák, Kuťák). Rozhodčí: Barek, Cabák – Hanzlík, Zedník. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 1168.

Frýdek-Místek: Daneček – D. Stránský, Haman, L. Kovář, Michálek, J. Adámek, Hrachovský – Kafka, Novotný, Mikulík – Eret, Przybyla, Stuchlík – Tomi, Kaukič, Klimša – Nestrašil, Čmiel, Motloch. Trenér: Vlastimil Wojnar. (sch)

TABULKA CHANCE LIGY

1. České Budějovice 25 21 0 3 1 115:56 66

2. VHK Vsetín 25 15 1 2 7 86:62 49

3. HC Zubr Přerov 25 13 4 2 6 71:51 49

4. HC Poruba 25 15 2 0 8 89:70 49

5. HC Litoměřice 25 13 3 3 6 89:65 47

6. Piráti Chomutov 25 14 1 1 9 79:58 45

7. AZ Havířov 25 14 1 1 9 67:54 45

8. HC Slavia Praha 25 11 4 1 9 68:67 42

9. LHK Prostějov 25 11 0 4 10 74:80 37

10. HC Dukla Jihlava 25 10 1 4 10 59:56 36

11. Frýdek-Místek 25 7 5 3 10 83:73 34

12. SK HS Třebíč 25 9 2 1 13 64:72 32

13. HC Benátky 25 5 5 2 13 60:86 27

14. Baník Sokolov 25 4 1 1 19 72:105 15

15. Hokej Ústí n. L. 25 3 2 2 18 55:105 15

16. SK Trhači Kadaň 25 3 0 2 20 45:116 11