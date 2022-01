Havířov je, pokud nepočítáme Kadaň, která letošní sezonu nedohrála, suverénně nejhorším týmem tabulky. Naděje AZetu na setrvání v soutěži jsou minimální, havířovští ale chtějí bojovat, dokud to půjde, což předvedli i v derby s Frýdkem-Místkem.

Hostující rysi vstoupili do zápasu lépe, v první třetině se prosadili Szturc a Lyszczarczyk, po návratu z kabin se navíc trefil Šlahař a bylo to 3:0. Zdálo se, že Frýdek-Místek kráčí za jasným vítězstvím, AZ však předvedl parádní stíhací jízdu.

Ještě ve druhé třetině snížil Chroboček, ten se prosadili i ve třetím dějství, kdy se navíc trefil ještě Doktor a rázem to bylo 3:3. Základní část už žádnou další branku nepřinesla, a tak se šlo do prodloužení. To však trvalo jen 47 vteřin a po brance Szturce získali druhý bod hosté.

„Nás zpátky do zápasu dostala šťastná branka, v podstatě přes celé kluziště. Pak se kluci zlepšili, a hlavně ve třetí třetině jsme byli lepší a zaslouženě vyrovnali. Prodloužení, to už je loterie, zase jsme udělali chybu, soupeř ji nekompromisně potrestal a vyhrál,” řekl po zápase za domácí lavičku Filip Konštacký.

Hostující kouč Mojmír Trličík byl spokojený s výhrou, ztracený bod ho ale mrzel. „My jsme dnes sice získali body dva, ale jeden ztratili. Protože vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo už prostě ztratit,” dodal.