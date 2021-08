Hokejisté Frýdku-Místku ladí formu na novou sezonu v Chance lize. Výsledky z přípravy ale zatím příliš lichotivé nejsou.

Rysi zatím odehráli šest přípravných zápasů. Vyhráli jen dvakrát. | Foto: Jan Pořízek

Rysi loni nepostoupili do play off, což by letos chtěli napravit. Trenérský tým ve složení Trličík - Daňo skládá hodně zajímavý tým, jenž by měl poslední nezdar napravit. Sezona však bude hodně vyrovnaná a Frýdek-Místek čeká ještě spousta práce.