Potřetí v krátké době sehráli frýdecko-místečtí hokejisté na ledě svého soupeře remízovou partii. Byl to tak znovu souboj o bonusový bod navíc. Dvakrát to Rysům vyšlo, tentokráte si ten bod navíc vybojovali prostějovští Jestřábi.

Hokejisté Frýdku-Místku podlehli Jestřábům až v nájezdech. | Foto: Ondřej Kašlík

Houževnatý výkon přinesl Frýdku-Místku další cenný bod k honbě za umístěním mezi nejlepší prvoligovou osmičkou. Nyní Rysům chybí na postupovou příčku šest bodů.

Po vyrovnaném průběhu hry, v němž nerozhodlo ani prodloužení, došlo nakonec až na nájezdy, v nichž rozhodl navrátilec v domácí sestavě Lukáš Žálčík. Po pětizápasové pauze zapsal do statistik už 22. trefu sezony.

„Ožila s ním celá lajna, hrála v pohybu, vytvářela si šance. Hlavně s Markem Račukem jsou na sebe zvyklí,“ těšilo trenéra Hanáků Jiřího Vykoukala.

I když výhra Jestřábů nebyla plnohodnotná, Vykoukalovi zvedla po špatném výkonu v Litoměřicích náladu. „Sice se nám nepovedlo bodovat za tři body, ale i dva bereme. Doma nehrajeme špatně, bodujeme, což je hlavní,“ prohlásil hlavní kouč Prostějova.



SPOKOJENOST S POSILOU

Kromě Žálčíka přivítali Jestřábi v sestavě i čerstvou posilu do obrany Jakuba Husu, který je kmenovým hráčem Liberce, ale v aktuálním ročníku působil jen na jeho farmě v Benátkách nad Jizerou.

Trenér Jestřábů jeho výkon v premiéře ocenil. „Nehrál špatně, splnil, co jsme od něj očekávali. Přes den cestoval, nebyl ani na ranním rozbruslení. Spokojenost.“

Oddechnout si pak mohl téměř nonstop chytající Jakub Neužil, v brance Prostějova se totiž po víc než dvou měsících ukázal Tomáš Štůrala.

Ten inkasoval jako první, když ho po deseti minutách hry překonal Kofroň. Domácí ale zanedlouho kontrovali zásahem Fajkuse, který se v dresu Jestřábů trefil poprvé.

„Prvních deset minut byl soupeř aktivnější. Měli jsme hodně cestování – do Litoměřic, do Ústí, takže jsme měli trochu ztuhlé nohy. Hra se pak ale vyrovnala, měli jsme podle mě i trochu víc ze hry,“ dodal Vykoukal.



RADOST Z VEDENÍ JEN 23 VTEŘIN

Ve druhé části se role vyměnily. V čase 36:57 poslal Prostějov poprvé v utkání do vedení Matýs. Radost domácímu celku ale vydržela pouhých 23 vteřin – Štůralu podruhé v utkání pokořil Novotný.

Ten se ve třetím dějství ukázal i jako zdatný baseballista. Padající střelu prostějovského kapitána Venkrbce, který zaútočil v oslabení, totiž dokázal zdatně odpálit mimo nebezpečí Danečkovy branky.

V prodloužení měl obrovskou šanci Dvořáček, ale v přečíslení dva na jednoho selhal. Domácím to ale vadit nemuselo, nájezdy totiž byly jasně v jejich režii. Na Žálčíka navázali Nouza s Račukem, Rysi v loterii střelecky mlčeli a nepomohlo jim ani to, že při posledním nájezdu vsadili na Malíka.

Na hokejisty Frýdku-Místku teď čekají dva slepené domácí zápasy. Poprvé se svým fanouškům představí Rysi netradičně až v neděli (13. ledna), kdy od 17 hodin vyzvou na zteč kadaňské Trhače. O den později se v Polárce představí kladenští Rytíři. A to už půjde opravdu o mnoho, jelikož nám začne poslední čtvrtina základní části.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Fajkus (Mikliš, Žovinec), 37. Matýs (D. Kolář), rozhodující nájezd Žálčík – 10. Kofroň (M. Kovařčík, L. Kovář), 38. Novotný (Mikulík, Adámek). Rozhodčí: Doležal, Barek – Bosák, Zídek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1 193.



Prostějov: Štůrala – Žovinec, Mikliš, Havlík, J. Zdráhal, Čáp, D. Kolář, Husa – Starý, Račuk, Žálčík – Venkrbec, Prokeš, Nouza – L. Luňák, V. Meidl, Dvořáček – Matýs, Fajkus, Krejčiřík. Trenér: Jiří Vykoukal.



Frýdek-Místek: L. Daneček (poslední náj. Malík) – Husák, Haman, Bartko, Matyáš, L. Kovář, Adámek, Zahradníček – Christov, Novotný, Mikulík – M. Kovařčík, Hladonik, Kofroň – Kaukič, Klimša, Rudovský – J. Kalus, Motloch, Flok. Trenér: Vlastimil Wojnar.