Úvodní tři zápasy Rysů byly kvůli koronaviru ve Frýdku-Místku odloženy. Do Benátek nad Jizerou už ale svěřenci Vlastimila Wojnara odjeli bojovat o své první body. Ty však nezískali.

„Ta pauza se projevila hlavně na začátku. Byli jsme nervózní a bylo vidět, že jsme tři týdny nehráli,“ uvedl Wojnar. „Pauza samozřejmě byla znát, ale hlavní příčinu našeho neúspěchu je třeba hledat jinde. Musíme si to říct a poučit se z toho,“ dodal.

Benátky hrály už po pár vteřinách přesilovku. Tu sice nevyužily, v šesté minutě se však už dostaly do vedení, které o tři minuty později navýšil Dlouhý. „V první třetině jsme měli tři stoprocentní šance, které jsme nevyužili. Oni ano,“ řekl Wojnar.

Další dva góly Benátky přidaly ve druhé třetině, po které Malík přenechal své místo mezi třemi tyčemi Raszkovi. „Dneska asi rozhodlo to, že jsme dostali dva góly ve vlastní přesilovce. To by se stávat nemělo, pak se nedá vyhrávat,“ prohlásil po zápase Wojnar.

V závěrečném dějství už se prosadili i hosté, kteří po brankách Kurovského s Mikulíkem nakonec prohráli 2:5. Úvodní zápas Rysů je tak minulostí. „Byly tam i pasáže, kdy jsme hráli dobře, ale jsme bez bodu a musíme jít dál,“ uzavřel středeční výjezd Wojnar.

HC Benátky nad Jizerou – HC Frýdek-Místek 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 6. Aubrecht (Jiruš), 9. A. Dlouhý (Had), 35. Wiencek (Hrabík, Pekař), 38. Jiruš (Pabiška, P. Krejčí), 52. Pekař (Kolmann, Hrabík) – 50. Kurovský (Husák, Kofroň), 58. Mikulík (R. Veselý, Šedivý). Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. V oslabení: 1:1. Rozhodčí: Bejček, Bernat – Maštalíř, Štofa. Diváci: 205.

Frýdek-Místek: Malík (41. Raszka) – Haman, Husák, J. Michálek, Zahradníček, Hrachovský, J. Adámek – Kofroň, R. Veselý, Kurovský – Šedivý, Peterek, Mikulík – Martynek, Klimša, Tomi – Kaukič, Stuchlík, Matiaško. Trenér: Wojnar.