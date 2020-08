Rysi v posledním ročníku Chance ligy nepostoupili do play off. „Já jsem ale přesvědčený, že v příští sezoně už do něj projdeme,“ říká trenér Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar, jenž je s dosavadním průběhem přípravy spokojený.

Ve Frýdku-Místku pokračují zkušení hráči v čele s Rostislavem Martynkem, Milanem Miulíkem nebo Davidem Klimšou. O své místo v týmu se ale rvou i další. „Kluci, kteří tady jsou, to vzali za správný konec. A to i ti na zkoušce. Zatím to všechno probíhá velmi dobře a tak, jak jsme si představovali,“ těší Wojnara.

Hokejisté Frýdku-Místku jsou na ledě už třetím týdnem. „Během prvního týdne jsme trénovali jednofázově, pak už jsme ale přidali i odpolední fázi,“ řekl Wojnar, jenž už v příští sezoně nemůže počítat se službami nejproduktivnějšího hráče minulé sezony Petra Kafky, který zamířil do Slavie. „Jeho góly a body nám budou chybět. Ale myslím, že ho dokážeme nahradit a hráči jej společně dohromady zastoupí,“ tvrdí Wojnar, jenž v přípravě plánuje vyzkoušet více hráčů. „Čekáme, jak se ukážou kluci, kteří u nás jsou na zkoušku. Je jich dost, dáme jim prostor a uvidíme,“ dodal.

Přišel Šedivý

Frýdek-Místek podepsal smlouvu s Ondřejem Šedivým, který přišel z Innsbrucku. „Ozval se mi Honza Peterek, jestli bych neměl zájem, a vzhledem k tomu, jaká je teď situace, tak mi to dávalo smysl. Je to tady tak spojené, jedno s druhým. Tahle nabídka se mi zdála prostě nejlepší a dohodli jsme to rychle,“ uvedl.

Na zkoušku dorazili Adam Kofroň, Rok Macuch, Ján Blaško, Matěj Mach či Zack Malík, kádr rysů ale ještě uzavřený není. Posílit ho mohou například někteří hráči, kteří se neprobojují do sestavy extraligového Třince. „Ale že bychom vyloženě hledali nějaký post, tak to ne. Ti hráči, kteří tady jsou, se o místo porvou,“ říká Wojnar. „Kádr by měl být lepší než loni, tak snad to tak na ledě bude i vypadat,“ dívá se vstříc k sezoně Chance ligy, která má pro rysy začít v sobotu 12. září zápasem s Třebíčí. Nikdo však neví, jak se do hry ještě vloží koroanvirus. „Sám si nedokážu představit, pokud by třeba dva týdny před klíčovou fází sezony musel nějaký tým do karantény. Netuším, jak se k tomu přistoupí,“ dodal Wojnar.

Porážka s Přerovem

Hokejisté Frýdku-Místku už za sebou mají také první přátelský zápas, ve kterém narazili na Přerov. O osudu utkání však bylo rozhodnuto rychle, domácí Zubři začali daleko lépe a po první třetině vedli už 3:0. „Čekali jsme daleko lepší přístup, hlavně v první třetině, která se nám vyloženě nepovedla. Dopustili jsme se velké spousty faulů, které v podstatě rozhodly o výsledku,“ řekl po zápase Wojnar.

Rysi poté sice zabrali, snížili ale pozdě. Pět minut před koncem se dokázal prosadit Matiaško, další branka už ale nepadla, a tak se z výhry radoval Přerov.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Hajšman (Weintritt), 8. Štefka (Klimíček, Kleiner), 15. J. Dvořák (Indrák, Dobša) - 56. Matiaško (Macuh). Rozhodčí: Kašík, Fiala – Bryška, Novák. Vyloučení: 5:9, navíc Stuchlík (Frýdek-Místek) 5 minut + do konce utkání, Blaško (Frýdek-Místek) 10 minut osobní trest. Využití: 1:0. Diváci: 500.

Frýdek-Místek – O. Raszka (Švančara) – Pírek, Jenáček, Michálek, Adámek, Homola, Cienciala – Konečný, Stuchlík, Matiaško – Mach, Macuh, Blaško – Flok, Kaukič, Przybyla – Matěj, Kofroň, Geidl. Trenér: Wojnar.