V uplynulém ročníku Rysi chtěli zabojovat o postup do play off, tuto misi ale nezvládli a zůstali daleko před branami vyřazovacích bojů. Po sezoně se v kabině odehrála řada změn, Frýdek-Místek opustila spousta hráčů včetně kapitána Milana Mikulíka, a vedení klubu přivedlo i několik nových posil.

Na trenérské lavičce zůstává Mojmír Trličík, jenž v průběhu minulé sezony nahradil Vlastimila Wojnara. Po jeho boku se nově objeví Jozef Daňo, jenž už místní prostředí velmi dobře zná.

V příští sezoně Chance ligu opustí minimálně čtyři týmy, pátý nejhorší celek pak navíc ještě půjde do baráže. Do nového ročníku vstoupí sedmnáct týmů, přičemž každý s každým se utká třikrát. Poté bude následovat předkolo play off, na které už navážou vyřazovací boje o postup do extraligy.

Sedm přípravných zápasů

Rysi svou prvoligovou pouť odstartují v sobotu 11. září na půdě Litoměřic. Doma se pak poprvé ukáží následující středu, kdy přivítají Slavii. Základní část hokejisté Frýdku-Místku završí na začátku března před svými fanoušky proti Vrchlabí.

Svěřenci trenérů Trličíka a Daňa mají naplánováno také sedm přátelských zápasů. První z nich odehrají na konci července proti týmu polského mistra z Jastrzębie, poté narazí také na Přerov, Vsetín a Šumperk.