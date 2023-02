Pohled na tabulku hovoří jasně. Frýdek-Místek drží desátý postupový flek. Na osmou Slavii a devátou Jihlavu ztrácí jen dva body, co je však důležitější, tak jedenáctý Kolín je za rysy už o pět bodů zpátky. A do konce základní části se budou hrát už jen tři kola.

Svěřenci trenéra Martina Janečka přivítali ve středu v Polárce Šumperk, který se ve 13. minutě dostal zásluhou Svobody do vedení. Rysi se ale nepoložili a za tři minuty vedli díky trefám Vrdlovce a Adámka 2:1.

„My jsme se soustředili na to, že je potřeba dobře začít, což se nám nepovedlo. Nicméně si myslím, že jsme to s nějakým přehledem otočili a udrželi se v zápase,“ řekl kouč Janeček.

V prostřední části dali slepené branky Dostálek s Teperem a bylo to už 4:1. Poté však hosty vrátil do hry Průžek. „Škoda, že jsme soupeři za stavu 4:1 dovolili si trochu čuchnout, protože si myslím, že jsme pak ten zápas mohli zlomit do klidu o mnoho dřív,“ dodal Janeček.

Více už se ale Šumperk nepřiblížil. Naopak, ve třetím dějství se za domácí prosadili Klimša s Haasem a za hosty už jen v samém závěru korigoval druhou brankou Průžek.

V sobotu Frýdek-Místek hraje v Porubě, v pondělí doma přivítá Zlín a ve středu jede do Litoměřic. „My si teď musíme odpočinout a chystat se pomalu na Porubu. Musíme v dalších zápasech vydolovat body, které potřebujeme pro to, abychom byli v desítce,“ dodal Janeček.