Rysi loňský rok končili porážkou v Kolíně a prohrou vstoupili i do roku letošního. V zápase proti Slavii přitom udeřili jako první a v 16. minutě je poslal do vedení Kowalczyk. Za dvě minuty však bylo po trefě Žovince srovnáno.

„Já si myslím, že byl úplně špatný začátek, kdy jsme kontrolovali kotouč, nicméně nás zase rozebrala naše vlastní přesilovka, kdy jsme si rozházeli hru. Pak konec té první, nakonec i té druhé třetiny, jsme nehráli vůbec pospolu,” řekl kouč rysů Martin Janeček.

Rozhodnutí přinesla poslední minuta druhé třetiny - v přesilovce se trefil Brož a bylo to 1:2. Domácí se v závěrečné periodě snažili o vyrovnání, potřebný gól už ale nedali. „I když tam byly dva nájezdy, tak se nám to nepovedlo proměnit a já musím uznat, že je to zasloužená prohra. My musíme jít do dalšího zápasu úplně jinak,” prohlásil Janeček.

Kouče rysů porážka zklamala, Slavia však předvedla velmi dobrý výkon. „Bylo nám jasné, že hosté tady budou hrát o holý život a povedou tady válku do posledního detailu, a to se jim i povedlo. Musím jim tedy pogratulovat,” dodal Janeček, jehož svěřenci se už v sobotu představí znovu doma, tentokrát proti Pardubicím B.