Frýdecko-Místecké Rysy čeká na úvod Třebíč. Kdy přijede Jágr?

Hokejisté Frýdku-Místku ukončili letošní sezonu Chance ligy před branami play off, v dalším ročníku ale udělají vše pro to, aby se do vyřazovací fáze dostali. Rysi už také ví, kdy a proti komu v novém ročníku nastoupí.

Rysi už znají svůj harmonogram příští sezony Chance ligy. | Foto: Roman Dušek

Rysi vstoupí do sezony zápasem proti Třebíči, která přijede do Polárky v sobotu 12. září. Martynek a spol. přitom mají tomuto soupeři co vracet – v uplynulém ročníku na něj totiž narazili šestkrát a ani jednou se neradovali z vítězství. O dva dny později pak hokejisté Frýdku-Místku zavítají na led nováčka z Vrchlabí a ve středu doma vyzvou Chomutov. Všechny fanoušky už také zajímá, kdy si rysi zahrají proti Kladnu, které sestoupilo z extraligy, a v jehož barvách by se znovu měl objevit Jaromír Jágr. První zápas proti Rytířům svěřenci trenérů Wojnara a Raszky odehrají na konci září, ovšem na ledě soupeře. Do Polárky tým Kladna dorazí až v rámci 27. kola, konkrétně v sobotu 28. listopadu. Radim Wozniak ukončil kariéru. Každý zápas už byl rozlučkový, řekl Přečíst článek › Úvodní část Chance ligy skončí devátého ledna 2021 a poté se kluby rozdělí do dvou výkonnostních skupin. Předkolo play off, ve kterém budou hrát týmy na pátém až 12. místě, odstartuje 11. března. Postupující do extraligy bude znám nejpozději 29. dubna. Soustředění v Tatrách Rysi jsou v současné době na pětidenním soustředění v Nízkých Tatrách, kam vyrazili v pondělí. „Prozatím v přípravě vše klape tak, jak má. Momentálně se nacházíme někde v sedmém týdnu přípravy, která byla zaměřena především na sílu. Po návratu ze soustředění přijde na řadu rychlost a dynamická cvičení,“ řekl trenér Wojnar, který svým svěřencům na středu naplánoval i zajímavý kondiční výlet. „Kluci půjdou z Jasné po sjezdovce až nahoru na Chopok,“ dodal. OBRAZEM: Fitpark v Sadech Svobody ve Frýdku-Místku láká seniory ke cvičení Přečíst článek › Beskydy Card nabízí výhody pro všechny věkové kategorie Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu