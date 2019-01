S novým rokem přišly ve frýdecko-místeckém hokeji i první výrazné změny. Obranné řady Rysů opustil bývalý dlouholetý kapitán Havířova Jiří Krisl, který se stal novou posilou přerovských Zubrů. Zatím je tak na měsíční hostování s opcí do konce sezony.

Obránce Jiří Krisl (zcela vlevo) opustil řady frýdecko-místeckých Rysů. | Foto: Ivan Němeček

Krisl tak po čtyřměsíční štaci ve Frýdku-Místku přeci jen zamířil na Hanou, o níž přemýšlel už před startem probíhajícího ročníku. „Ve Frýdku jsem moc nehrál a Přerov mě chtěl už před sezonou. Teď měl asi nějaké problémy s obránci, Pavel Hanák mi zavolal a nějak se to přes svátky upeklo,“ prozradil třiatřicetiletý obránce po prvním tréninku v Přerově.

Prostředí si hned pochvaloval. „Já myslím, že super. Klub bych trošku přirovnal k havířovskému, je to tady takové domácké. Já se na to moc těším, jsem rád za šanci,“ usmíval se Krisl.



Už před začátkem sezony bylo jasné, že ikona havířovského hokeje bude měnit dres. Váhala mezi blízkým Frýdkem-Místkem a Přerovem, kam navíc odešel i jeho velký přítel Marek Sikora. „Ve Frýdku mám taky kamarády, ale Marek hrál velkou roli už předtím, takže i teď. Tehdy pro mě byl Frýdek blíž, byl tam i nějaký finanční rozdíl, takže jsem se rozhodl pro Frýdek,“ prozradil Jiří Krisl.



Jenže Rysi mu dle jeho slov nedávali tolik příležitostí a herního vytížení, kolik si představoval. „Nějakou šanci jsem dostal, těžko říct, jestli jsem ji využil. Tam je to opravdu farma, když přišli někteří kluci z Třince, tak jsem nehrál, měl jsem toho Černého Petra. Jsem rád, že byl zájem i jinde,“ přiznal důrazný obránce.



Minimálně co se tabulkového postavení v soutěži týče, Krisl si polepšil. Jedenáctý Frýdek vyměnil za sedmý Přerov, který nebere nic jiného než postup mezi elitní osmičku. „Jednoznačně musíme udělat play-off. Je to tam strašně nabité. Člověk jednou prohraje, může spadnout mimo osmičku, naopak dvakrát vyhraje a může trošku utéct,“ uvědomuje si bývalý hráč Valašského Meziříčí.



V jeho dresu trápil Zubry už ve druhé lize, na což si dobře pamatuje i sportovní manažer Přerova Pavel Hanák. „Od začátku sezony jsme sháněli kvalitního obránce, ale podařilo se nám přivést Zdeňka Čápa, takže jsme to do jeho odchodu neřešili. Pak už jsme ale opět hledali a našli Jirku, což je pro nás výborná zpráva. Známe ho už ze druhé ligy, je to nepříjemný protihráč, takže jsme rádi, že teď už je to spoluhráč,“ pousmál se Hanák.



Hned první start bude pro samotného Jiřího Krisla pikantní záležitostí. V sobotu se totiž postaví právě Rysům z Frýdku-Místku. „Je to zajímavé, ale já se na to těším. Neodešel jsem ve zlém, s klukama mám dobré vztahy. Už se nemůžu dočkat,“ dodal zadák.