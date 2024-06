Výročí pěti let založení slaví dobročinná organizace Saves Help, která již vybrala tři miliony korun. Na jejím začátku byl hokejový brankář Šimon Hrubec, bývalá opora třineckých Ocelářů, jenž v uplynulé sezoně vychytal švýcarskému Zurichu mistrovský titul.

Myšlenkou, že každý úspěšný zákrok může pomáhat nejen týmu, ale také těm, kteří nemají v životě štěstí, dokázal nadchnout dalších téměř 70 brankářů. Nejen těch hokejových, ale v roce 2022 i těch fotbalových. Brankáři svými zákroky přispěli za dobu fungování Saves Help už více než třemi miliony korun a pomohli padesátce dětem a dospělým. Do dalších pěti let má Šimon Hrubec ambiciózní plány. „Chceme jít dál do Evropy a světa. Rozšiřujeme se ve Švýcarsku, ale našim přáním je, aby za pět let na mistrovství světa měl Saves Help v každém týmu v brance svého zástupce,“ říká Šimon Hrubec.

Věnovat se filantropii a vést vlastní dobročinnou organizaci během aktivní a úspěšné kariéry není úplně obvyklé. Před pěti lety se ale Hrubec zamyslel nad tím, co mu profesionální sport na nejvyšší úrovni přináší a zjistil, že mu něco podstatného schází.

„Hokej miluju, živí mě, ale zhruba před pěti lety jsem si uvědomil, že v tom všem, co dělám, mi něco chybí. Hlubší smysl nebo přesah. A v tom mě napadlo, že bych každým zákrokem mohl pomáhat nejen týmu, ale i těm, kteří nemají v životě takové štěstí jako třeba já a potřebují pomoc,“ popisuje Šimon Hrubec vznik Saves Help.

V té době rodák z jihočeského Vimperka chytal za Oceláře Třinec, se kterými získal titul mistra extraligy a hledal jak v Česku, tak v zahraničí organizaci nebo projekt, se kterým by se mohl spojit. Nenašel nic, co by mu vyhovovalo a v co by měl absolutní důvěru, a tak se rozhodl pro vlastní projekt. Nebyl na to ale sám a naplno využil svých hokejových kontaktů.

„Napsal jsem Peterovi Hamerlíkovi, Romanu Willovi a dalším brankářům co mám v plánu, a těm se ta myšlenka tak zalíbila, že se chtěli přidat. Klíčovým člověkem ale byl a je Michal Raszka, se kterým se znám z působení v Třinci. Ten má na starosti chod organizace, komunikaci s brankáři a především finance a jejich následné využití na pomoc dětem a rodinám,“ vykládá Šimon Hrubec.

Saves Help za dobu fungování pomohla padesáti lidem. Do projektu je zapojených téměř 70 hokejových a fotbalových brankářů a celková částka, která od nich putovala na účet organizace, přesáhla tři miliony korun. To odpovídá více než 300 tisícům úspěšných zákroků.

„Za každý zákrok přispěje brankář alespoň deseti korunami. Není to pravidlo, spíše doporučení, takže někdo dává peněz více. Zákroky průběžně sčítáme a na konci roku brankáři peníze Saves Help darují. Z nich financujeme nákup konkrétních pomůcek nebo rehabilitace. Finance darujeme zřídka a snažíme se, aby pomoc byla adresná, konkrétní a abychom vykryli bílá místa v systému, takže jde většinou o věci, které nehradí pojišťovny a rodiny si je kvůli tomu nemohou dovolit,“ vysvětluje spoluzakladatel Saves Help Michal Raszka.

Jednou z prvních podpořených byla Klárka, které hokejoví brankáři umožnili rehabilitovat v neurorehabilitačním centru Arcada v Ostravě. Saves Help byla úplně první organizace, která Klárce na jejím začátku pomohla pokročit v léčbě. Klárka vinou progresivního svalového onemocnění a dalších komplikací jako například epileptické záchvaty nebyla schopna chůze.

„Dlouho jsme si mysleli, že to vše zvládneme bez cizí pomoci. Realita však byla bohužel ale někde jinde a náš rodinný rozpočet by léčbu nezvládl. Proto jsme byli moc vděční, že díky pomoci kluků ze Saves Help mohla Klárka začít a také pokračovat v rehabilitacích, které jsou pro ni obrovsky důležité,“ tvrdí maminka Kateřina.

„Za tu dobu se Klárka velmi posunula. Ze začátku lezla po čtyřech a teď je schopna ujít pár krůčku bez pádu. A pořád se snažíme ji udržovat v kondici. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem ze Saves Help a popřát do dalších let spousta zákroků, aby se rozrůstala a mohla tak pomáhat dalším lidem,“ dodává maminka Kateřina.