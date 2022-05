Dvaatřicetiletý Šedivý přišel do Frýdku-Místku před sezonou 2020/21 z rakouského Innsbrucku. Během premiérového prvoligového ročníku posbíral třicet bodů a nakoukl i do kádru extraligového Třince. Za ten v uplynulé sezoně odehrál dokonce 25 duelů a znovu patřil taky k oporám rysů, jimž pomohl 26 body k postupu do předkola play-off. Pak se ale jeho cesty s organizací rozešly. Zkušený útočník bude hrát za klub z polského města Tychy.

Ve Frýdku-Místku se vám dařilo. Proč tedy končíte?

Na začátku byl zájem z obou stran, nakonec jsme se ale s Honzou Peterkem nedohodli na podmínkách smlouvy. Každý měl odlišné názory a naše cesty se rozešly. Tak jsem se začal dívat po něčem jiném.

Rozešli jste se v dobrém?

Původně jsme se bavili, že bych měl pokračovat, pak se finanční situace změnila. Pan Peterek jednal na rovinu a říkal, že pokud budu mít něco lepšího, ať jdu někam jinam. Bylo to férové jednání a člověk věděl, na čem je. Rozešli jsme se úplně v pohodě a jeho přístup jsem ocenil. Jinde to tak totiž nefunguje, natahují vás a vy čekáte, co bude. Tady to bylo vše na rovinu.

Letos jste odehrál i 25 zápasů za extraligový Třinec. Čekal jste, že dostanete tolik prostoru?

Když začala sezona, tak ne. Koncentroval jsem se na Frýdek-Místek, protože jsme věděli, jak náročná sezona nás čeká. Byl jsem hlavou jen ve Frýdku, pak mě ale vytáhli do Třince a byl jsem tam až do konce roku. Byla radost za Oceláře hrát, užil jsem si to.

S Frýdkem-Místkem jste na poslední chvíli prošli do předkola play-off. Ale s týmem, který jste měli, tak neměli jste mířit výš?

Myslím, že kdybychom měli celou sezonu takový mančaft, jako poslední měsíc, tak bychom hráli výš. Ale v tom je úskalí partnerského klubu. Hráči pendlují mezi týmy a sestava se stále mění. Když vám odejde několik hráčů, tak je to vždy zásah. Každopádně jsme byli rádi, že jsme nehráli o záchranu, protože soutěž byla hodně vyrovnaná.

Ve Frýdku-Místku jste byl dva roky. Jaké byly?

Obohacující. Naplnilo to má očekávání, jen je škoda, že jsme letos nedošli ještě dál. Na Slavii jsme v předkole měli, ale jinak to hodnotím pozitivně.

Teď míříte do Polska. Co od angažmá očekáváte?

Co mám zprávy, tak Tychy jsou dobrou organizací s dobrým zázemím. Nikdy jsem v Polsku nehrál, ale z doslechu vím, že nejlepší týmy by u nás hrály na vrchu Chance ligy. Každopádně obrázek si udělám, až tam budu.

Budete v týmu někoho znát?

Potkám se tam s Bartkem Ciurou a Filipem Komorskim, kteří se mnou byli ve Frýdku. Taky je tam gólman, který se mnou byl ve Znojmě. Informace o tom, jak to v klubu vypadá, tedy mám.

Jaké budete mít ambice?

Jedná se o top polský klub, má ambice skončit do elitní trojky, nejlépe první. Podle toho se taky staví mančaft. Navíc to mám kousek z domu, což bylo mou prioritou. Jsem rád, že to takto dopadlo.