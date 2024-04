/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Nevyšlo to ani doma. Po dvou prohrách v Praze (0:3 a 2:3 v prodloužení) se hokejovým Ocelářům nepodařilo na ledě Werk Areny zastavit nepříznivý vývoj semifinále play-off extraligy se Spartou. V sobotu padli 2:3 v prodloužení a v sérii, která pokračuje v Třinci v neděli 7. dubna od 18 hodin, prohrávají 0:3 na zápasy.

Třetí zápas semifinále play-off hokejové extraligy Oceláři Třinec - Sparta Praha 2:3 v prodloužení (6. 4. 2024). | Foto: Petr Rubal

Oceláři, obhajující mistrovský titul, se museli obejít bez Voženílka, který za faul na Chlapíka ve druhém semifinále dostal od disciplinární komise stop na dvě utkání a s odvoláním neuspěl. Domácí trenér Zdeněk Moták nečekaně postrádal také zraněného gólmana Mazance z dopoledního rozbruslení.

Sparta, která v letošním play-off ještě nepoznala hořkost porážky, rozjela i třetí semifinále ve velkém stylu. Do vedení šla už v 6. minutě po dorážce Buchtely. Třinec odpověděl až ve druhé třetině, kdy v přesilovce dorazil puk za Kovářova záda na druhý pokus Cienciala.

Nerozhodný stav trval dvanáct minut. I Sparta využila svou přesilovku, když po přihrávce Chlapíka překonal Kacetla Řepík. Oceláři se snažili poslat duel do prodloužení, což se nakonec v 57. minutě povedlo Kundrátkovi po asistencích Hrehorčáka s Čachem.

Třinec pokračoval v tlaku, jenže v 71. musel na trestnou lavici Šenkeřík a Kacel se v následujících chvílích pořádně zapotil, při střele Chlapíka mu pomohla i tyč. Překonal ho až v 75. minutě Krejčík. Sparta si tím vybojovala mečbol, Ocelářům hrozí konec sezony.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Oceláři): „Další z vyrovnaných zápasů, my jsme se dostali zpátky do prodloužení gólem tři minuty před koncem. I v prodloužení jsme měli kvalitní hru, nechci se vymlouvat na smůlu ani štěstí. Potřebujeme puky dostávat do brankového prostoru tak, aby se odrážely za brankovou čáru soupeře. Nevzdáme se a budeme pracovat dál."

Pavel Gross (Sparta): „Předpokládali jsme, že každý zápas v téhle sérii je těžký. My jsme připraveni, že bude těžká a dlouhá. Třinec je výborný mančaft, čtyřikrát ligu vyhrál a my víme proč. Ani dnešní zápas pro nás nebyl snadný, ale pomohli jsme si přesilovkama, se kterými jsme se dosud trápili. Za to jsme rádi, ale je to jen jeden bod. Pokračujeme dál.“

Hokejová extraliga – třetí zápas semifinále play-off:

Oceláři Třinec – Sparta Praha 2:3 po prodloužení (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Cienciala (Helewka, Daňo), 57. Kundrátek (Hrehorčák, Čacho) – 6. Buchtele (Lajunen, Mikliš), 36. Řepík (Chlapík, Moravčík), 75. Krejčík. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Jiří Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Kempný (Sparta) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:2. Střely na branku: 38:36. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Šenkeřík, Polášek – M. Růžička, Nestrašil, Cienciala – L. Hudáček, Helewka, Daňo – Kurovský, Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenéři: Moták a Országh.

Sparta Praha: J. Kovář – Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Řepík, Sobotka, Forman – Chlapík, Horák, D. Vitouch – Konečný, Lajunen, Buchtele – P. Kousal, O. Najman, Hrabík. Trenéři: Gross a Hořava.