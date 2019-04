Plzeňští hosté šli v přesilovce do vedení, ale to v této sérii není nic nového. Oceláři srovnali po krásné akci Marcinka, který si blafákem vychutnal Frodla.

Úvodní třetina nabídla kromě gólů a závarů v Hrubcově brankovišti i pěstní výměnu názorů mezi domácím Polanským a plzeňským P. Strakou, po které dostali oba „boxeři“ 2+2 minuty a navrch desetiminutový osobní trest.

V prostřední dvacetiminutovce atmosféra na ledě řádně zhoustla. Bylo znát, o jak důležitý vedoucí gól, kterým by se týmy přiblížily k vítězství a následnému vedení v sérii 3:2, se vlastně hraje.

Oceláři zahodili tutovku po akci bratří Kovařčíkových, kteří jeli sami na Frodla. Michal oslovil přihrávkou staršího Ondřeje, ten ale minul.

Domácí to mohlo mrzet v 32. minutě, kdy se od vlastní brány vydal podpořit snahu svých spoluhráčů obránce Pulpán a také byl na konci rychlého útoku, kterým poslal Indiány do vedení.

To jim vydrželo i po domácím náporu v úvodních minutách třetí části, kdy Oceláři nevyužili další přesilovku, a následně přečkali i další šanci bratrů Kovařčíků.

Na druhé straně zvonila tyč po ráně Gulaše. To už začali třinečtí hráči riskovat a více se tlačit za vyrovnáním, čímž zapomínali na zadní vrátka.

Plzeň toho nevyužila a v posledních minutách hry zúročili domácí svůj tlak. Michal Kovařčík se nakonec svého gólu dočkal, když tři minuty před koncem doslova procpal puk za Frodlova záda.

V době, kdy se schylovalo k prodloužení, Oceláři udeřili potřetí. Po skvělé práci univerzála Draveckého rozvášnil Werk Arenu Doudera. To zbývalo do konce řádné hrací doby pouhých dvacet sekund a Plzeň se už nezmohla na odpověď.

„Obrovská euforie! Ještě teď se klepu,“ svěřil se mladší z bratrů Kovařčíkových Michal po skončení utkání. „Je neuvěřitelné, jak jsme to dokázali otočit, ale nesmíme zapomenout, že to je pořád jen 3:2 a hraje se na čtyři výhry. Ještě musíme uhrát tu poslední. Do dalšího zápasu musíme jít s pokorou,“ vysypal ze sebe bezprostřední dojmy po utkání.

Domácím vítězstvím 3:2 Oceláři prolomili letošní bilanci vzájemných soubojů, ve kterých až do čtvrtku vyhrávaly jen hostující týmy a stejným poměrem vedou i celou sérii. V sobotu v Plzni se ji pokusí ukončit.

Oceláři Třinec – Škoda Plzeň 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, Hrňa), 58. M. Kovařčík (M. Doudera), 60. M. Doudera (Dravecký) – 12. Stach (Jones, Indrák), 32. Pulpán (Nedorost, P. Straka). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Hynek, Zíka. Vyloučení: 2:4, navíc Polanský 10 min. OT – P. Straka 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Třinec: Hrubec – Dravecký, Gernát, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.