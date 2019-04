A nejen v play off, ono to neplatilo ani pro čtyři zápasy obou týmů v základní části, kdy rovněž vítězili pouze hosté.

Před vypuknutím série se čekalo, že bude dramatická, vyrovnaná a pro fanoušky napínavá. Stav 2:2 po čtyřech zápasech proto překvapil jen málokoho. Před jejím vypuknutím se rovněž řešilo, zda je plzeňská Škodovka pro Oceláře přijatelnějším soupeřem než třeba mistrovská Kometa Brno, která teď ztrácí síly v ještě vyrovnanějších soubojích s libereckými Bílými Tygry.

„Nevím, jestli můžeme být s Plzní spokojenější, protože v sezoně jsme s ní hráli vyrovnané zápasy. Když chcete na vrchol, stejně musíte porazit úplně všechny, takže jsme to vůbec neřešili,“ uznal trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Olomouc ve čtvrtfinále dokázala Plzeň dostat do sedmi zápasů. I semifinálová série mezi Třincem a Indiány k tomu směřuje. „Olomouc hrála přesně ten svůj hokej, se kterým měly problémy v sezoně všechny mančafty. My jsme doma proti Plzni takový hokej nehráli, možná i proto jsme prohráli, byť dvě třetiny druhého domácího zápasu byly od nás velmi dobré. Ale je fakt, že teprve v Plzni ukázal tým svou sílu,“ porovnával trenér Varaďa.

V úvodních čtyřech soubojích se každopádně neprojevilo, že by Ocelářům mělo hrát do karet více volna, které ušetřili v souboji s Vítkovicemi, které vyřadili už po čtyřech utkáních. Nyní by se to už ale začít projevovat mělo. Přece jen Plzeň dnes odehraje svůj dvanáctý zápas v 25 dnech, což je prakticky systém, kdy hrajete obden fyzicky i psychicky vypjaté utkání.

To Oceláři řešit nemusí, ti odehráli jen devět zápasů a dopřáli si oproti Plzni o rovných šest dní víc na regeneraci sil.

Projeví se to dnes? Utkání začne v 18.30 hodin ve Werk Areně.