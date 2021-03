Bruslaři jen o dva dny dříve vyřadili stejným poměrem Pardubice. Slezanům přinesl rozhodující bod v DRFG Aréně skvělý start druhé třetiny, kdy se za stavu 1:1 prosadili Stránský s Hrehorčákem, který ve třetí třetině přidal ještě jeden gól.

„Klukům bych chtěl poděkovat a pogratulovat k postupu. V duchu jsme si přáli tu sérii takto zvládnout, je to vzpruha do další práce. Jsem rád, že i přes první obdrženou branku byla na hráčích vidět chuť to dneska ukončit, udělali maximum, byli obětaví, blokovali střely, pracovali a byli správně nastavení. Vážíme si toho,“ pochvaloval si trenér Třince Václav Varaďa.

Klíčem k postupu podle něj byla hra v útočném pásmu a množství vytvořených šancí. „Velmi dobře jsme se pohybovali, i Ondřej (Kacetl) v brance byl výborný v každém zápase. Působil jistě, dobře pracoval s hokejkou. Celkově hráči plnili nastavený plán, i v oslabení, kde jsme vnímali sílu prvního útoku Komety, hlavně Petera Muellera, který uhrál nějaké body, ale limitovali jsme ho natolik, že máme čtyři výhry,“ hodnotil Varaďa.

Kapitán Komety Martin Zaťovič byl po rychlém vyřazení viditelně zklamaný. „Třinec byl klidnější na puku, lepší v předbrankovém prostoru. U nás dával góly, my je naopak nedokázali ubránit a to rozhodlo,“ prohlásil Zaťovič, podle kterého nehrál roli ani nabitý program Brna a pět zápasů v předkole s Vítkovicemi.

„Byli jsme pozitivně naladění, ale Třinec začal výborně, dal nám v prvním utkání rychlé dva góly a to nás srazilo,“ dodal Zaťovič.

Třinecký kouč měl jediný moment, kdy se obával možného zvratu v sérii. „Možná ve druhém zápase, kde jsme dostali brzký gól. Tam jsem cítil, že to Kometa nevzdá, porve se, ale i to, že je důležité ho vyhrát. Kluci ukázali morální nadšení a zvrátili to. Sérii pak zlomil třetí zápas,“ vysledoval Varaďa, který není příliš nakloněn aktuální úvaze, že by se v situaci, kdy všechna čtvrtfinále skončila 4:0 na zápasy, posunul začátek semifinálových sérií na dřívější datum.

„Zaregistroval jsem to, s nikým z dalších týmů jsem nekomunikoval, ale spíše bych to nechal v tomto režimu. Termíny jsou nastavené a tak by se to mělo hrát, ať už jsou podmínky jakékoli,“ vyjádřil svůj pohled kouč.

„Každopádně i kdyby k posunům došlo, já připravím své hráče tak, aby byly nachystaní na první zápas, ať už bude kdykoli,“ uzavřel Václav Varaďa.