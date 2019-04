Celou sezonu držel svými výkony mezi tyčemi svůj tým. „V krizových chvílích tam vždycky byl pro nás. Zápas se mohl zlomit na stranu soupeře, ale on vytáhl zákrok a zachránil situaci. Byl to jeden z těch klíčových stavebních kamenů našeho úspěchu,“ ocenil celoroční práci třineckého gólmana trenér Václav Varaďa.

Co na to Hrubec? „Je to pro nás pro všechny hrozné zadostiučinění. Já bych chtěl říct a hlavně poděkovat klukům, kteří to přede mnou stoprocentně odmakali, jak bojovali, blokovali střely a padali do nich. Bez nich bych byl v té bráně zbytečný,“ ocenil Šimon své spoluhráče.

Vždycky byl skromný, pilný a poctivý. Teď za to sklidil odměnu. Loni si sáhl se spoluhráči jen na stříbrný talíř pro české vicemistry. Letos už nad hlavu zvedal Masarykův pohár. „Je to pohádkové. Končit sezonu vítězstvím doma, jen se podívejte na naše fanoušky. Je to nádhera,“ rozplývala se v průběhu oslav na ledě třinecká brankářská jednička.

„Loni to bylo hrozné. Nezažil jsem nic horšího, než prohrát ve finále. Rozumím klukům z Liberce. Člověk je blízko a přitom tak daleko… Teď jsme si konečně to zlato pověsili na krk my,“ ulevilo se mu.

Závěrečné momenty na ledě pro něj byly sotva popsatelné. „Když kluci dali gól do prázdné brány, tak to na mě padlo. Podlomily se mi nohy a došlo mi, že už to asi dáme. Trochu mi vyhrkly slzy. Klukům jsem před zápasem říkal, že vyhrát titul se nepoštěstí každému a vyhrát ho doma, tak to je jen pro vyvolené,“ pravil dojatý Hrubec.

Může s Kamešem a Hamerlíkem na pivo

Rodilý Jihočech přišel do třinecké organizace v roce 2012. Dosáhl na dvě stříbra a teď i na titul. Sám vyzdvihl přínos svých brankářských kolegů, kteří mu v kariéře hodně pomohli. „Úplně na začátku byl táta, který mi dal doma základy, ale pak mi dali hodně Jarda Kameš (trenér brankářů v Třinci) a Peťo Hamerlík. Toho beru vyloženě jako součást rodiny. Vzal jsem mu i medaili, protože si ji zaslouží. Celou tu dobu v Třinci mi byl neskutečnou oporou,“ pravil Hrubec.

Pak s úsměvem dodal, že s oběma konečně může na pivo. „Oba už jsou na tom poháru vyrytí, měli tituly, tak teď se k nim můžu přidat i já a nebudu tam taková černá ovce,“ smál se nejlepší gólman sezony.

Pojede Hrubec na MS?

Jeho ocelářská mise nyní končí. „Nabízeli mi v Třinci novou smlouvu, já lidem ve vedení hrozně moc děkuji, ale ten hokejový život je krátký, rád bych si vyzkoušel i zahraniční angažmá,“ prozradil Hrubec. A majitelé Třince to chápou. Do další kariéry mu přejí hodně štěstí.

Hrubec ji může nastartovat i účastí na letošním mistrovství světa na Slovensku. Trenér národního týmu Miloš Říha jej společně s Davidem Musilem nominoval na Carlson Hockey Games, které proběhnou v Brně od čtvrtku do neděle a představují generálkou na světový šampionát.

„Pozvánka mě potěšila, kdybych se na mistrovství dostal, beru jakoukoliv pozici,“ uznal Hrubec, který by mohl dostat šanci v sobotním utkání proti Švédsku.