Nemuselo tomu tak být, pokud by Oceláři v úterý svého soupeře porazili. „Šancí jsme tam měli dost, bohužel jsme z naší aktivity nic moc nevytěžili. Chtěli jsme hrát stejně a myslím, že jsme i hráli stejně, jenže někdy vám to tam prostě napadá a někdy ne,“ posteskl si po porážce 1:2 gólman Třince Šimon Hrubec.

Rozhodující gól jste dostal v prodloužení. Jak moc vás mrzel?

Strašně. Ještě, když to byla taková obyčejná střela. Bohužel jsem ten puk hledal a nic jsem neviděl. Ani jsem si nestačil klenout. Věčná škoda.

Zápas jste mohli sami rozhodnout, proč se to nepovedlo?

Měli jsme tam spoustu přesilovek, které jsme měli proměnit. Jinak jsme ale předvedli zase skvělý výkon. Věděli jsme, že se Liberec po předchozí porážce zvedne a zase to bylo vyrovnané. Oni ale byli šťastnější.

Takže rozhodly přesilovky?

Jo, asi jo. Dostali jsme jich dost na to, abychom z toho něco vytěžili. Třeba v Liberci nám to šlo. Vím, že jsem tam od toho, abych chytal, takže nemůžu tak úplně soudit, ale přesilovky by nám určitě měly pomoct. Zvlášť v tak důležitých zápasech jako jsou ty ve finále.

Byli liberečtí hráči důraznější ve vašem brankovišti?

Hodně stříleli, stáli před bránou, vlastně dělali o něco lépe to, co jsme měli dělat sami. Možná proto urvali tu výhru oni a ne my.

Teď je stav 2:2 a vy jedete do Liberce. Vaše vyhlídky?

Už jsme si to zažili s Plzní, jedeme k nim urvat výhru, i když víme, že to bude těžké. Teď už se hraje jen na dva vítězné zápasy.

Série může klidně dojít do sedmého zápasu. Ten by se ale hrál v Liberci. Nebude to pro vás nevýhodné?

Myslím, že v rozhodujícím souboji už to výhoda tolik nebude. To už je buď, anebo, tam už je to pak jedno.