Jestliže v prvních dvou zápasech nedali svěřenci trenéra Václava Varadi ani gól, pak střelecký účet z domácích odvet činí krásný gólový tucet.

Čím to, že se Oceláři tak rozstříleli? „Myslím, že nám pomohla i úžasná atmosféra. Fanoušci byli skvělí a to vždycky pomůže. Domácí prostředí nás hnalo dopředu. Po zápase s Finy z nás spadl takový ten blok, že jsme se nemohli střelecky prosadit. Najednou jsme si začali v koncovce víc věřit. Sami jsme viděli, že ten gól dát můžeme a dneska jsme do soupeře vletěli hned od startu, což bylo super,“ pochvaloval si snový vstup do zápasu útočník Třince Matěj Stránský.

Připomněl tak, že Oceláři vedli už ve druhé minutě, třetinu vyhráli 3:0. Náskok si pak udržovali. „Víme, že druhá třetina nebyla úplně ideální, ale i tak jsme měli zápas pod kontrolou,“ doplnil.

Spokojenost neskrýval ani trenér Václav Varaďa. „Vstup byl skvělý, povedla se nám přesilovka, měli jsme velmi dobrou produktivitu. I když i běloruský tým si vytvořil nějaké šance, my jsme byli neustále v tempu,“ pochvaloval si.

„Vítr z plachet nám vzalo oslabení, kdy soupeř dal dva góly, tam to bylo trochu nervózní, Minsk ucítil šanci. Ale jak říkám, pokračovali jsme v tempu, dali góly a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval Varaďa.

Jeho tým se rázem vyšvihl za vedoucí Lausanne na druhou postupovou příčku skupiny D. Se Švýcary navíc hraje ještě oba poslední zápasy.

Oceláři Třinec – Junosť Minsk 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Hrňa (M. Stránský, P. Vrána), 11. O. Kovařčík (P. Vrána, Chmielewski), 20. Marcinko, 27. M. Adámek (Gernát, Marcinko), 28. D. Kofroň (Hladonik, Hrehorčák), 59. Adamský (Kundrátek, O. Kovařčík), 60. M. Stránský (Marcinko, Kundrátek) – 32. Malcev (Želnerovski), 34. Parfejevec (Kulakov, Malcev). Rozhodčí: Baca, Hradil – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 3 973.

Třinec: Bartošák – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galviņš, M. Adámek, Gernát – M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, Polanský, Adamský – D. Kofroň, Hladonik, Hrehorčák – Chmielewski. Trenér: Varaďa.

Další výsledek skupiny D: Lausanne – Lahti 4:3 sn.