„Já bych to tak nebral. Samozřejmě je to klíčový hráč, platný, ale příležitost dostali jiní a viděli jsme mladého, který se chopil šance,“ prohlásil útočník Marek Kalus, jehož teč Kochovy střely z 53. minuty mezi betony Kacetla byla rozhodující.

„Třinec je pořád kvalitní mančaft a i v play-off to s ním bylo o gól. Tentokrát nám to tam napadalo, tlačili jsme se do brány a jsme rádi za tři body,“ oddechl si Kalus.

Brankář Ondřej Kacetl vzal část viny na sebe. „U třetí branky trefil asi pěticentimetrové místo, které tam vznikne vždy, než se tam dostanu. Druhý gól jde za mnou. Musím víc kluky podržet,“ přiznal.

Přitom po zásahu na 3:2 se zdálo, že by derby mohl zlomit na svou stranu favorit. „Musíme být zodpovědnější a přinést víc osobní statečnosti. Měli jsme víc šancí než soupeř, ale není náhoda, že třetí třetiny nevyhráváme,“ uvedl útočník Daniel Voženílek.

Rideru možná motivovala choreografie třineckých fanoušků v úvodu s nápisem „poklekněte před králem“ poukazujícím na fakt, že ve Werk Aréně slavili třikrát po sobě titul. „Všiml jsem si toho, ale je to derby, vyhecované, něco tam měli i naši fanoušci, takže to k tomu patří,“ usmál se jen Marek Kalus.

Co řekli trenéři?

Vladimír Országh (Třinec): "Hrálo se derby jak má být a fanoušci obou klubů vytvořili výbornou atmosféru. Prohra nás mrzí. Dobře jsme začali, byli jsme aktivní. Hosté hrozili z protiútoků, párkrát jsme propadli, to musíme zlepšit. Vedli jsme, stále nás ale dotahovali a je škoda, že jsme neodskočili na víc než jeden gól. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že to chceme ubránit, uhájit. Bohužel se nepovedlo. Rozhodovaly detaily, zblokovat střely, dostat puky ven z pásma, a to se nám nepodařilo. Gratulujeme soupeři k vítězství."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Jsme velmi spokojeni, výhry v derby si vždy ceníme. Vůbec není jednoduché sbírat body proti tak silnému mužstvu. Vítězství se nerodilo jednoduše, jak to možná na konci vypadá. Domácí šli do vedení, a co bylo pro nás důležité a mohlo být v utkání klíčové, že jsme pokaždé kontrovali a po inkasovaném gólu rychle vyrovnali. Třinec byl ve druhé třetině lepší, odskočil nám. Smekám ale před hráči, jaký výkon předvedli ve třetí třetině. Vyhráli ji 3:0, to je fantazie. Možná bych se měl smát z vítězství, ale trápí mě, že jsme ztratili Muellera a v utkání (s Třincem) i Krenželoka. Látal jsem to na poslední chvíli, přišel hráč z juniorky (Macias), který nám možná otočil ten výsledek."

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Daňo (Hudáček, Kurovský), 25. M. Růžička (Marinčin, M. Doudera), 34. Voženílek (M. Růžička, Marinčin) – 9. Fridrich (Lindberg), 32. Bukarts (Bernovský), 46. Macias (Dej, Marosz), 53. Kalus (Koch, Raskob), 59. Bernovský. Rozhodčí: Kika, Obadal – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 4601.

Třinec: Kacetl – Marinčin, M. Doudera, Adámek, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – M. Růžička, Marcinko, Voženílek – Hrehorčák, Roman, Nestrašil – Kurovský, Hudáček, Daňo – Lyszczarczyk, Dravecký, Chmielewski. Trenéři: Moták a Országh.

Vítkovice: Stezka – Grman, Mikuš, J. Stehlík, Gewiese, Raskob, Koch, L. Kovář – Lakatoš, Marosz, L. Krenželok – Bernovský, Lindberg, Fridrich – Maciaš, Krieger, Bukarts – Kalus, Chlán, Dej. Trenér: Holaň a Philipp.