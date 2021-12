Oceláři odjeli do Hradce Králové bez Vrány, Nestrašila nebo Hrni. Šanci dostali mladíci z juniorky i hráči z partnerského Frýdku-Místku, šlágr kola ale jasně ovládl domácí Hradec.

V první třetině branka ještě nepadla, ve druhém dějství vstřelil ale dva rychlé góly Lev a poté dával Smoleňák už na 3:0. Na začátku třetí třetiny vykřesal ještě třinecké naděje Růžička, který využil přesilovou hru, víc už se ale Oceláři přiblížit nedokázali. Naopak, za Mountfield pálili ještě Oksanen a Nedomlel a domácí si tak došli pro vysoké vítězství.

„Přesto, že měl Hradec navrch, jsme to, myslím, odehráli solidně. Přál bych si, aby hráči, kteří tady jsou a dostanou šanci, nám pomohli, někdy to hráčům ale nelepí každý zápas, sportovci si procházejí obdobím nahoru a dolů a pro mladší hráče, ty co jsou tady s námi nově, je těžké zopakovat výkony, které předvedli třeba v minulém utkání,“ zhodnotil utkání třinecký kouč Václav Varaďa.

Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. Lev (Blain), 27. Lev (Šalda, Oksanen), 32. Smoleňák (Oksanen, McCormack), 53. Oksanen (Lev, Smoleňák), 56. Nedomlel (Štohanzl, Perret) – 43. Martin Růžička (Kundrátek). Rozhodčí: Šír, Úlehla – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 1 000 (omezená kapacita).

Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Zahradníček, J. Michálek – Daňo, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, R. Szturc, Ramik – Hrehorčák, Jobánek, Dravecký (C) – Christov, Matěj, Kofroň. Trenér: Varaďa.