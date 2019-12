To je jízda! Ani reprezentační přestávka nevzala ústeckým hokejistům vítr z plachet. Slovan potvrzuje fantastickou fazonu a po výhře 6:2 nad Frýdkem-Místkem ztrácí na předkolo play-off už "jen" 11 bodů.

Z původně bezvýchodné situace tak rázem kouká ještě zajímavá nadstavbová část. Domácí začali výborně, v první části se trefili Kružík, Severa a Maršoun, prostřední dějství patřilo Tůmovi a Pšeničkovi, druhou trefu v utkání pak zaznamenal Jiří Severa. Slezané kontrovali až v závěrečné třetině, to už ale na jednoznačné výhře Ústí nic nezměnilo.

"Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, soupeř měl asi čtyři šance, ale podržel nás brankář Brízgala, díky němuž jsme začátek ustáli a to bylo důležité," hodnotil asistent trenéra Jaroslav Roubík.

"Hlavní je, že jsme nedostali gól a potom se to zlomilo těmi třemi rychlými góly po sobě. Když se soupeř chtěl ve druhé třetině přiblížit nebo zlepšit hru, tak dostali další branku a to je položilo na tolik, že jsme si poté ten zápas pohlídali. Je škoda, že jsme si ke konci nechali dát dva góly, ale zápas můžu hodnotit kladně," dodal.

„Určitě rozhodla první třetina, protože tam jsme si vytvořili dostatek šancí, které jsme bohužel nevyužili. Naopak jsme třikrát inkasovali, to se to potom už těžce stahuje. Ve druhé třetině jsme si řekli, že to zkusíme, že půjde o ten první gól, jenže jsme dostali na 0:4 a následně se to sesypalo. Zachránila to alespoň ta třetí třetina, kdy jsme dali dva góly a ten výsledek upravili. Jinak to bylo z naší strany velmi špatné,“ mrzelo frýdecko-místeckého stratéga Vlastimila Wojnara.

Jeho svěřenci nastoupí k dalšímu zápasu už dnes (ve čtvrtek), kdy se od 18 hodin představí u nováčka soutěže v Sokolově.

Slovan Ústí nad Labem – HC Frýdek-Místek 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Kružík (Vl. Brož, Pšenička), 17. Ma. Svoboda (Vildumetz, Tůma), 17. Maršoun (Filip, Kordule), 26. Tůma (Vildumetz), 34. Severa (Kružík), 38. Pšenička (Kružík) – 54. Klimša (Stuchlík, Bartko), 58. Kaukič (Eret, J. Adámek). Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Votrubec, Janíček. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 522. Střely na branku: 23:34.

Ústí nad Labem: Brízgala – Smetana, Müller, Hes, Vl. Brož, Zukal, Veber – Severa, Pšenička, Kružík – Ma. Svoboda, Vildumetz, Tůma – Filip, Kordule, Maršoun – Grim, Houška, M. Harkabus. Trenér: Tomáš Mareš.

Frýdek-Místek: Daneček (41. Loubal) – M. Adámek, L. Kovář, J. Michálek, J. Adámek, Hrachovský, D. Stránský – Kafka, Hladonik, Tomi – Kofroň, Stuchlík, Mikulík – Kaukič, Klimša, Przybyla – V. Nestrašil, Motloch, Eret. Trenér: Vlastimil Wojnar.