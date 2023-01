Na jediný gól utkání čekali diváci až do 59. minuty, kdy se domácímu Söderlundovi podařilo překonat skvěle chytajícího Kacetla. Oceláři se sice snažili o prodloužení zápasu, ale ani při power play na gólmana Novotného v závěrečných vteřinách zbraň nenašli. Prohráli podruhé za sebou, naopak Bruslaři po příchodu trenéra Jiřího Kalouse pokaždé bodovali - v nájezdech přehráli Vítkovice, po prodloužení Hradec Králové a bod brali proti Plzni.

„Zápas se mi těžce hodnotí. Těžce se dostáváme do šancí a brankových příležitostí, bylo to v domácím zápase proti Olomouci i dnes. Moc šancí jsme neměli a resultuje z toho žádná vstřelená branka na našem kontě. Když nedáte gól, těžko můžete vyhrávat. Myslím si ale, že jsme podali zodpovědný, bojovný výkon. Až na jednu situaci, která nám v závěru nevyšla, proto nebereme body. Byl to vyrovnaný zápas, šťastnější jsou domácí,“ zklamaně konstatoval Zdeněk Moták, trenér HC Oceláři Třinec.

Hokejová extraliga - 39. kolo:

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávka: 59. Söderlund (O. Roman). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Střely na branku: 21:27. Zásahy brankářů: 24:20. Diváci: 3362.

BK Mladá Boleslav: Novotný – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – J. Stránský, Bičevskis, Šťastný – Šmerha, O. Najman, Kel. Klíma – Lunter, Závora, Dvořáček. Trenér: Jiří Kalous.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Havránek, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, M. Doudera, Roth, Mar. Adámek – Chmielewski, M. Roman, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Svačina, Hrehorčák, Kurovský – Dravecký, Haas, Hrňa. Trenér: Zdeněk Moták.