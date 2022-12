Kozma i Brito navážili. Mikulášek má soka, v Karolině ve staredownu s Novotným

„Všechny zápasy s Olomoucí jsou vyrovnané. A já nevím, kam se ženeme a proč dostáváme tak laciné góly. Kdybych věděl, čím to je, že ztrácíme závěry zápasů, tak vám to řeknu. Jestli je to koncentrací? Nevím, nemělo by se to stávat," vrátil se na webu klubu k závěru duelu na Hané Jakub Jeřábek, třinecký obránce s reprezentačními zkušenostmi.

Trenéru Ocelářů Zdeňku Motákovi, který ještě v minulé sezoně vedl olomoucké „Kohouty“, se jeho první návrat do hanácké haly v roli soupeře vůbec nevydařil. „Nevím, jestli to je krize. Spoustu zápasů jsme ztraitli v posledních minutách, naše výkony byly defacto všechny stejné. Pár kluků teď máme mimo, nechci se na to vymlouvat. I bez nich jsme nehráli špatně, ale prohráváme," dodal Jeřábek po třetí třinecké porážce za sebou.

V neděli Oceláři nastoupí od 16 hodin ve Werk Areně proti Mladé Boleslavi.

Hokejová extraliga - 25. kolo:

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 44. Kusko (Škůrek), 56. Plášek ml. (P. Musil, Škůrek), 59. Navrátil (J. Káňa, Knotek), 60. Kusko (Knotek) – 5. Buček (Voženílek, Čukste), 58. Kurovský (M. Růžička, Čukste). Rozhodčí: Mrkva, Stano – Hlavatý, Axman. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Střely na branku: 37:26. Zásahy brankářů: 24:33. Diváci: 4854.

HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Mareš, Rašner, Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček – J. Káňa, Knotek, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Olesz, Kusko, Kucsera – Menšík, Anděl, Rutar. Trenér: Jan Tomajko.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek – Daňo, Voženílek, M. Růžička – Buček, Hudáček, Kurovský – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Svačina, Haas, Hrňa – Lyszczarczyk. Trenér: Zdeněk Moták.