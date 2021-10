Třinec : Marek Mazanec – D. Musil, Kundrátek, M. Doudera, Marinčin, Jaroměřský, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A). Trenér: Varaďa.

„Vytvořili jsme si hodně šancí, jen jsme je dlouho nedokázali proměňovat. Libor Kašík taky zachytal výborně, byl to vlastně takový náš klasický zápas proti Zlínu, strašně těžký. Museli jsme o vítězství bojovat do posledních minut,“ dodal Zadina.

Srovnáno bylo přesně v polovině základní hrací doby poté, co se prosadil Ondřej Kovařčík. Jako rozhodující se ukázal závěr třetí třetiny, kdy Kašíka překonal Hrňa.

Slezané byli v utkání velkým favoritem, Berani ale předvedli houževnatý výkon a domácím zatápěli až do posledních vteřin. Hosté dokonce i vedli, o což se postaral Okál, který v sedmnácté minutě otevřel skóre utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.