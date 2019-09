Ačkoliv vypadá výsledek jednoznačně, Rytíři z Kladna se za svůj výkon nemusí stydět. Utekla jim jen prostřední část hry. Oceláři naopak prokázali rutinu. Když potřebovali, zabrali. Krásné sólo předvedl Petr Vrána, hrdinou večera byl však třígólový a čtyřbodový Tomáš Marcinko.

„No, zatím je to náš klíčový hráč. Padá mu to tam a doufám, že mu to vydrží,“ chválil spoluhráče obránce Milan Doudera, kladenský odchovanec, který si po delší době zahrál proti „svým“. „Zažil jsem ten sestup, tak jsem Kladnu přál, aby se do extraligy zase vrátilo. Jsem rád za kluky, že jsou zpátky, ale budou to mít hrozně těžké se udržet,“ tipuje Doudera.

Kladenský Michal Barinka uznal, že Marcinko se v předbrankovém prostoru brání těžce. „Je tam výborný. Samozřejmě víme, že je to jeho hra, ale on se těžko odstavuje od puku. Dneska se mu to tam dvakrát krásně odrazilo a to on umí zužitkovat,“ vypíchl Barinka Marcinkovu přednost.

„Měli jsme z Třince příliš velký respekt, nechali jsme ho hrát. Když zvýšil na 2:0, chtěli jsme podle mě zbytečně rychle odpovědět, zbrkle jsme otvírali hru a soupeř toho využil. Tím zápas rozhodl,“ uznal jeden z kladenských trenérů David Čermák.

Třinecký kouč Václav Varaďa si tří bodů na úvod cenil. „Ta výhra se nerodila zrovna lehce. Kladno předvedlo dobrý výkon a výsledek je pro něj možná až moc krutý. Měli jsme dobrý vstup, ale také nervózní. Pomohly nám až góly v přesilovkách, ty nás uklidnily. V některých fázích druhé třetiny jsme už dobře hráli, ale Kladno mohlo z brejků dát nějaký ten gól. Ve třetí třetině jsme si už vedení pohlídali,“ hodnotil Varaďa vstupní vítězství, které sledovala vyprodaná Werk Arena.

Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. Marcinko (Gernát, P. Vrána), 24. Marcinko (M. Kovařčík, Kundrátek), 26. Hrňa (P. Vrána, Marcinko), 32. Marcinko (Adamský, D. Musil), 52. O. Kovařčík (M. Kovařčík, D. Musil), 52. P. Vrána (Chmielewski) – 42. J. Strnad (Barinka, Smetana), 48. Redlich (Machač, J. Strnad). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Bryška, Hlavatý. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Oslabení: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Bartošák – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek – Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný. Trenér: Varaďa.

Kladno: Cikánek – Austin, Lakos, Nash, Kehar, Smetana, Barinka – O'Donnell, Stach, Valský – Zikmund, Réway, Melka – Redlich, Machač, J. Strnad – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenér: Lidický.