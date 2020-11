Mnohem lepší vstup do utkání měli hosté. Zaražené domácí přitlačili, vytvořili si několik možností a zásluhou gólů Rosandiče a Filippiho šli brzy do dvoubrankového vedení.

Stejný hráč měl pak velkou tutovku, Štěpánek však podržel svůj tým a možná šlo o zlomový moment. Ve druhé polovině první třetiny totiž Třinec hru srovnal a nedlouho poté i skóre. Nejprve doslova protlačil puk za Pavelku Chmielewski a 14 vteřin před první sirénou po krásné akci skóroval sváteční střelec – obránce Adámek.

A jak Slezané zakončili úvodní třetinu, odstartovali i tu druhou. Po úniku dostal puk za Pavelku Vrána, což sice nebylo hned jasné, ovšem gól následně potvrdil videorozhodčí. Liberečtí pak z hole Lence srovnali, ovšem ještě ve druhé části, která byla bohatá na emoce i trestné minuty, využil přesilovou hru Stránský.

Svižný a atraktivní hokej pokračoval i v závěrečné dvacetiminutovce. Hosté se snažili do svého soupeře zakousnout a vstřelit vyrovnávací branku, jenže stal se opak. Ve 45. minutě propálil tvrdou ranou vše před sebou Jaroměřský, uklidnil tak Oceláře, kteří sice ncelé tři minuty před koncem inkasovali z hole Knota, ale pak už duel dovedli do vítězného konce. Zvlášť když do prázdné branky vše stvrdil Doudera.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Věděli jsme, že to bude kvalitní zápas, přijel výborný soupeř, a to se potvrdilo. Z naší i liberecké strany se hrálo živelné utkání, bylo to nahoru dolů. Udělali jsme ale také spoustu chyb, a to včetně těch systémových. Z toho se musíme poučit a do příštího zápasu se v tomto ohledu zlepšit."

Patrik Augusta (Liberec): "Výborně jsme začali a měli jsme ještě minimálně dvě šance na zvýšení na 3:0, které jsme bohužel neproměnili. Soupeř je velice kvalitní, speciálně do útoku. Dostal se zpátky do zápasu v první třetině a ještě se pak domácím povedl vstup do druhé. Myslím si, že jsme s nimi drželi krok, ale nepomohli jsme si v našich přesilovkách, což utkání rozhodlo."

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Chmielewski (Zadina, Marcinko), 20. M. Adámek (Roman, O. Kovařčík), 22. P. Vrána (Zadina, D. Musil), 36. M. Stránský (Hrňa, Martin Růžička), 45. Jaroměřský (Jašek, M. Kovařčík), 59. M. Doudera – 4. Rosandić, 8. Filippi (T. Rachůnek, P. Jelínek), 33. Lenc (Rosandić, Birner), 58. Knot (Birner, Bulíř). Rozhodčí: Hodek, Kika – Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7, navíc M. Stránský a Zadina (oba Třinec) 10 minut. Využití: 1:1. Bez diváků.

Třinec: Štěpánek – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Liberec: J. Pavelka – Šmíd, T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek, A. Musil – Šír, Najman, M. Zachar – Hrabík. Trenéři: Augusta a Kudrna.