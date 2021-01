Hokejisté Frýdku-Místku v Chance lize během pár dní dvakrát narazili na Kolín. Tentokrát ale prohráli.

Hokejisté Frýdku-Místku prohráli v Kolíně. | Foto: Michal Bílek

Zatímco doma Rysi vyhráli 6:3, v Kolíně na svého soupeře nestačili a prohráli 1:3. „Byl to absolutně jiný obraz hry. Doma jsme je přehráli a přestříleli, měli jsme okolo padesáti zakončení, ale dnes jich bylo sotva dvacet,“ řekl po zápase zklamaný kouč Frýdku-Místku Mojmír Trličík. „Kolín byl ve všem lepší. Jak v obraně, tak v přechodu do útoku, tlaku do brány i zakončení, ve všem nás předčil,“ dodal.