Mladičký útočník debutoval v duelu s Šumperkem. Rysům pomohl svým výkonem ke třem bodům a výhře 6:3. S Macháčkem v sestavě zvládli Frýdeckomístečtí také zápas v Třebíči, kde vyhráli 3:1. „Jsem obrovsky rád, že jsem dostal možnost si první ligu zahrát,“ nezastírá talentovaný hokejista. „Od loňské sezony jsem toho moc nenahrál, k zápasu jsem se vlastně dostal až teď. Takže jsem rád, že mohu ve Frýdku nastupovat,“ pokračuje syn Petra Macháčka, momentálního šéftrenéra novojičínského klubu a také bývalého výborného druholigového útočníka. „Poznal jsem, že je Chance kvalitní liga a jsem rád, že jsme zatím oba zápasy vyhráli. Na druhou stranu, když to porovnám s kanadskou juniorkou, tak v těch soutěžích zase takový rozdíl není. Řekl bych, že jsou si obě soutěže dost podobné,“ upozorňuje Macháček.

Štěpán Macháček se hokejovému řemeslu vyučil v Novém Jičíně, kde hokejově rostl pod dohledem svého otce a samozřejmě dalších trenérů. Svými výkony už v raném věku zaujal movitější a větší kluby. A tak Macháček zamířil už v pouhých třinácti letech do Třince. Dalo by se říct, že zvolil podobnou cestu jako kdysi Radek Faksa.

„V té době to pro mě byl velký skok. Už ve třinácti letech jsem se do Třince stěhoval na hotel, abych tam mohl hrát za mladší dorost. Určitě toho ale nelituju, za mě to byl nejlepší krok mé kariéry,“ usmívá se nadaný hokejista. „Z Nového Jičína jsem z ligy mladšího dorostu přecházel do extraligy a byl to velký rozdíl. Je to úplně stejné, jako když jdete z dospělé první ligy do extraligy,“ přidává Štěpán Macháček. V Třinci o něj navíc bylo perfektně postaráno, soustředit se mohl jen a pouze na hokej. „Přes týden jsem tam měl školu i hokej. Na víkendy jsem jezdil domů. Ze začátku to samozřejmě bylo trochu těžké, člověk se musí o sebe starat jen a pouze sám. Pár týdnů mi to trvalo, potom jsem si na to ale zvyknul,“ přiznává fyzicky dobře vybavený hokejista. „V rámci hokeje o nás bylo postaráno naprosto parádně, člověk v tomto směru nemusel opravdu řešit nic,“ doplňuje ještě.

Nicméně i tak se po čtyřech povedených sezonách v Třinci Štěpán Macháček rozhodl pro změnu. Sezonu 2019/20 strávil v zámoří, konkrétně v kanadském týmu Owen Sound Attack. Zahrál si tak prestižní juniorskou Ontario Hockey League, kterou si prošel nejeden hokejista působící v NHL.

„Hádám, že zahrát si v Kanadě je sen každého hokejisty,“ pousměje se Štěpán Macháček. „Když jsem tu možnost dostal, neváhal jsem ani chvilku. Bavil jsem se s agentem a ten mi řekl, že tady ta možnost Kanady existuje. V ten moment bylo pro mě hotovo, táta i rodina mě v tom také podpořili,“ prozrazuje Macháček, který si zahrál také za reprezentační sedmnáctku a osmnáctku.

„Juniorská liga je v Kanadě strašně populární, je to až neuvěřitelné. Chodilo i hodně lidí, na některé týmy chodí více lidí než na extraligu v Česku,“ myslí si. „Já hraju za tým z malého města a i tak na nás průměrně chodilo nějakých patnáct set až dva tisíce fanoušků,“ pochvaluje si Štěpán Macháček parádní návštěvnost.

V zámoří žil odchovanec Nového Jičína u místní rodiny a podmínky pro hokejový rozvoj měl podobně jako v Třinci excelentní, možná ještě o chloupek lepší. „Přijel jsem a hned mě dali k rodině, která se o mě starala. Zařizovali mi všechno, co jsem potřeboval, bylo to úžasné. Postaráno o mě bylo ve všech směrech, zázemí jsem možná měl ještě o kousek lepší než v Třinci. Koneckonců hokej v Kanadě vypadá trochu jinak než v Česku,“ prozrazuje jedna z nadějí tuzemského hokeje. Sezonu v zámoří nakonec předčasně utnul covid a letos se zatím nehraje. Nicméně začít by OHL nakonec měla a Štěpán Macháček by u toho chybět neměl. „Když jsem se vrátil do Česka, vypadalo to, že by liga v Kanadě měla začít normálně, takže jsem nic nepodepisoval. Poté se ale start začal pořád posouvat, až mi došla trpělivost a podepsal jsem ve Frýdku. I tak ale jen do konce sezony s tím, že se vrátím do Kanady. Navíc podle mých informací by se nakonec okolo 15. března mohlo začít hrát. Celá soutěž by měla být zkrácená. Uvidíme, jak se to nakonec vyřeší.“

A jak Štěpán Macháček snáší „dobu koronavirovou“, která především pro mladé hokejisty není vůbec jednoduchá? „Samozřejmě to pro člověka není jednoduché, neměl jsem možnost nastupovat k zápasům. Celou dobu jsem ale trénoval, takže jsem z toho úplně nevypadl. Člověk k tomu ale postupem času bez zápasů začne ztrácet chuť. Jsem rád, že teď mohu ve Frýdku nastupovat. Prioritou je ale pro mě Kanada, kde bych chtěl zůstat co nejdéle. Věřím totiž, že se tam toho mohu naučit nejvíc,“ uzavírá Štěpán Macháček příjemné povídání.