„Minulý týden mi umřel dědeček, takže ten gól byl pro něj. Moc jsem si přál ho dát a poslat mu ho nahoru. Určitě se na to díval,“ prozradil Stránský po zápase novinářům.

„Reprezentace mi je určitě líto, ale rodinná záležitost je pro mě momentálně důležitější, takže jsem to vyhodnotil tak, že chci zůstat doma s rodinou. Doufejme, že pozvánku dostanu třeba příště,“ dodal.

Na jeho výkonu to však nebylo znát. Nejlepší střelec extraligy načal Rideru už po pěti minutách v přesilové hře a i nadále byl velmi nebezpečný. „Pomohli jsme si rychlými dvěma góly, pak už se to Vítkovicím těžko dohánělo. Je super, že nám to tam napadalo a snad to tak v přesilovkách půjde dál,“ řekl.

„A že jsem odchovanec Vítkovic? Tím, že tam už mnoho kluků neznám, byl to pro mě zápas jako každý jiný. Jsem rád, že jsme derby vyhráli,“ dodal.

Třinec se už bude musel nově obejít bez útočníka Filipa Zadiny, který zamíří už do zámoří. Navíc další útočník – Lukáš Jašek – je s reprezentací v Rusku.

„Filip musel na vyšetření se zraněním, které tady měl v letním období, proto nemohl hrát. Stejně ale komunikace s detroitskou stranou byla taková, že jeho působení u nás končí k 14. prosinci a už by teď stejně nemohl nastoupit. Filip tento týden odlétá a já mu děkuju, protože nám pomohl v náročném startu do sezony a věřím, že je na sezonu v NHL je připraven,“ vysvětlil trenér Třince Václav Varaďa s tím, že Jašek by se měl vrátit po turnaji v Rusku do Třince a pokračovat by ve slezském klubu měl zatím i gólman Josef Kořenář.

„U nich je to podobné. Pokud si je ale kluby vyžádají, budou staženi. Pepa má informaci ze záložního týmu San Jose, kde to vypadá, že by brzy mohl sednout na letadlo a odletět, ale zatím mezi kluby žádná komunikace neproběhla, takže se dál připravuje s námi,“ doplnil Varaďa.

Matěj Stránský věří, že to tým nepoznamená. „Jsou tu kluci z Frýdku, kteří čekají na šanci a jsou hladoví. Vždy, když přijdou, tak vidíme, že mohou hrát a zapadnou do sestavy i systému, který jim je známý, protože s námi byli přes léto, nebo s námi trénují. Oslabení to určitě bude, ale je na dalších hráčích, aby se ukázali a začali dávat góly. Pro mladé kluky je to šance se prosadit a zůstat s námi,“ mínil na závěr Matěj Stránský.