„Začátek jsme přitom zaspali, byli jsme všude pozdě, ale od druhé třetiny se naše hra zlepšila a pak jsme si výsledek už hlídali,“ hodnotil Kurovský, jehož rovněž potěšily i čtyři zužitkované početní výhody.

„Ty ale šlapaly i v prvním zápase, takže tam jsme nic neměnili, jen nějaké maličkosti. To je vše,“ dodal Daniel Kurovský, který se v sestavě posunul už do druhého útoku.

Co se vám honilo hlavou v začátku, který byl úplně jiný než v sobotu a prohrávali jste?

Na to asi nedokážu úplně odpovědět. Kometa nás celkem zaskočila, protože byli pohybliví a my všude pozdě. Postupem času jsme se s tím ale vyrovnali a hráli naší hru.

Ještě než jste srovnal, měl velkou šanci soupeř, Peter Schneider netrefil odkrytou branku. Mohlo jít o klíčový moment?

Je to asi jeden z faktorů. I v prvním zápase Kometa nedala tutovku a my pak skórovali z brejku, takže zafungovalo takové to heslo ‚nedáš, dostaneš‘. Myslím si ale, že i kdyby ten gól dal, tak bychom ten zápas zvládli.

Co vás vlastně rozjelo až k výsledku 7:2?

Já myslím, že odrazovým můstkem byl druhý gól na 2:1 pět vteřin před koncem první třetiny. Potom už to šlo jako po másle.

Navíc oporou je i brankář Ondřej Kacetl…

Jo, Káca nám hodně pomáhá, dneska chytil dost tutovek, takže jsme rádi, že se mu daří.

Klíčové je asi i to, že se zdržujete šarvátek a potyček, že?

Je to tak. Jim vlastně nic jiného nezbývá než nás dohrávat. My se musíme nějak bránit, takže děláme vše pro to, abychom se nenechali vyprovokovat.

Co bude důležité k tomu, abyste uspěli i v Brně?

Já myslím, že byli hodně nepříjemní. Když jsme teď vedli, snažili se nás dohrávat, chtěli nás vyvést z míry a podobně, takže bude důležité si to pohlídat a pak bude vše v pohodě. Jinak Brno bude hrát stejně. Bude čekat na přesilovky, které my jim nedáme, a budou se snažit hrát důrazně. Naše výhoda je i to, že máme dvě formace na přesilovku, oni sází výhradně jen na jednu.

Je pro vás mementem série předkola s Vítkovicemi, kde Kometa také prohrávala 0:2? Na co si musíte dát pozor?

Hlavně Kometu nepodcenit. Je škoda, že Vítkovice nepostoupily, přál jsem jim to, ale nechaly Kometě hodně přesilovek a to je jeden z faktorů, proč nepostoupily.