Rodák z Ostravy se loni zkoušel prosadit v Havířově. Tam ale neuspěl, a tak zamířil do druholigové Opavy, odkud jej následně získal Frýdek-Místek. A v dresu rysů šestadvacetiletý forvard, jenž si za Vítkovice zahrál i v extralize, doslova válel.

Stejně jako jeho parťák z lajny David Klimša nastřílel v základní části 19 branek a oba se tak podělili o pomyslnou korunu pro krále týmového kanonýra. Tomi navrch přidal ještě 24 nahrávek a ve 44 prvoligových zápasech posbíral 43 kanadských bodů. „Těch bodů mohlo být klidně i víc. Bylo důležité, že jsem měl velkou důvěru trenérů a prostor na ledě. To byl vlastně základ všeho, takový icetime jsem naposledy dostal ve vítkovické juniorce,“ uvedl.

Tomi měl po vydařené sezoně několik nabídek, rozhodl se ale, že zůstane ve Frýdku-Místku. „Nabídky jsem nějaké měl, ale ve Frýdku-Místku jsem byl hodně spokojený, takže mojí prioritou bylo, abych tady zůstal,“ řekl.

Tomi doufá, že se v příští sezoně probojuje s rysy do play off, má však ještě jeden cíl. „Svými výkony bych se chtěl probojovat do A týmu Třince,“ hlásí kanonýr odhodlaně.