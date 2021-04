„Beru si s sebou notebook, takže budu asi čas zabíjet koukáním se na filmy a seriály. K tomu my gólmani ještě máme takovou virtuální realitu, kterou také využiji. Samozřejmě ten čas vyplníme také tréninky, abychom se udrželi v kondici, až přijdeme na led,“ prozradil Suchánek.

Kromě hotelu a hokejové arény toho reprezentanti moc neuvidí. „Co jsem tak slyšel, tak bohužel nebudeme vůbec nikam moct chodit, což mě osobně celkem mrzí, jelikož bych si moc rád prošel město,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web Frýdku-Místku, v jehož barvách v končící sezoně konkuroval také Zubrům.

„Bohužel tím, že jsme jako tým nepostoupili do play-off, tak nám ta herní část sezony skončila vcelku brzy. Naštěstí pro mě jsme hned měli přípravné kempy, takže jsem pořád v jednom zápřahu,“ zmínil talentovaný gólman.

Tým se v různém složení připravoval v Litoměřicích a Vyškově takřka dva měsíce. Teď už je ve Spojených státech, kde nejprve odehraje v sobotu (od 19 hodin českého času) přípravný zápas se Švýcarskem. Ostrý start mistrovství světa je pak na programu v pondělí 26. dubna proti Německu (od 23.00).

V LEPŠÍ ATMOSFÉŘE

Jelikož v zámoří už se postupně do sportovních hal vrací i diváci, může se Tomáš Suchánek těšit také na lepší kulisu, než je ta, na kterou byl v poslední době zvyklý.

„Určitě je to pro všechny super zpráva, že se nebude hrát před prázdnými ochozy. Přiznám se, že já se na fanoušky těšil celou tu sezonu a jsem moc rád, že alespoň teď na turnaji nějací na tribunách budou,“ vyhlíží gólman.

Normálně by měl rodák z Přerova v dalekém Texasu v hledišti také ty nejbližší, od nichž vnímá po celou kariéru obrovskou podporu.

„Jsem za to strašně rád. Sledují každý můj zápas, navíc mě vozí na tréninky do Frýdku-Místku nebo do Třince. Vlastně se starají o všechny věci okolo. No a do Ameriky by určitě jela nejen mamka, ale s ní i taťka s babičkou. Bohužel to ale teď kvůli téhle době nejde, což je velká škoda,“ mrzí Tomáše Suchánka.

Český tým kromě Němců čekají ve skupině B těžké zápasy s Finskem, Spojenými státy a Ruskem. Parta kolem dalších dvou Přerovanů Stanislava Svozila a Martina Ryšavého však umí překvapit, což dokázala třeba v roce 2019 bronzem z World Hockey Challenge.

A co se bude dít po šampionátu? „Chtěl bych letět někam na dovolenou a odpočinout si,“ prozradil závěrem Tomáš Suchánek.