Jak byste popsal hru Plzně a jaká taktika by na ni měla platit?

Mají velkou sílu v útoku, to předně. Dobře jim teď chytá i brankář. Podíváme se na jejich hru na videu a uvidíme, co proti ní zahrát. Záleží také, jak série začne a jak se bude dál vyvíjet.

Může hrát roli, že jste zvládli čtvrtfinále na čtyři zápasy, kdežto Plzeň hrála těžkou sérii s Olomoucí na sedm utkání?

To nevím, je to play off a všichni se vydají ze všech sil. Fakt nevím, jestli to bude hrát nějakou roli, ale vím určitě, že my jsme ten čas k odpočinku a doléčení drobných zranění uvítali. Mohli jsme pak dobře potrénovat a připravit se na další kolo.

V čem se můžou série s Vítkovicemi a Plzní podobat a lišit?

Zase to bude urputný hokej. Vítkovice měly svou hru hodně postavenou na brankáři Patriku Bartošákovi, Plzeň má také výborného gólmana Frodla, ale k tomu má i velkou sílu v útoku. Bude to lehce jiný soupeř, ale my se na něj pečlivě připravíme jako na Vítkovice.

V play off máte zatím dva body na zápas. Znamená to, že vás vyřazovací část zastihla v ideální formě?

Sám sebe nechci hodnotit, je to o celém týmu. Jako tým se prezentujeme zatím výborně a doufám, že to tak bude pokračovat.

Přesto zkuste najít důvody vaší výrazné bodové produkce.

Svoje trefy fakt neřeším, můžu říct jen to, že mám výborné spoluhráče v pětce, se kterými to klape.

Chybějí vám obránci Krajíček a Gernát. Může to být problém?

Třeba se ještě dají dohromady. Když ne, je to šance pro další kluky. Máme široký kádr a myslím si, že kluci, kteří místo nich dostanou šanci, ji budou chtít chytit za pačesy.

Bude to souboj týmů, které hrají rády dopředu?

V základní části to platilo. Plzeň dala nejvíc gólů, ale my svou sílu dopředu máme také. Teď je ale play off a ty zápasy můžou a nejspíš i budou vypadat jinak.

Překvapilo vás, že se Plzeň s Olomoucí natrápila až na sedm zápasů?

Olomouc hrála výborně už v základní části. Ani nám se proti ní nehrálo lehce. Myslím, že Olomouc v play off jen vystupňovala svou výkonnost. Hrála výborně.

Třinci se v této sezoně daří v Plzni. Oproti minulým sezonám je to přesně opačně. Čím to podle vás je?

Nevím. My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme uspět. Ať je to v Plzni nebo ve Varech, do utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát.

Je vůbec reálné, abyste napodobili výsledek 4:0 na zápasy ze čtvrtfinále i proti Plzni?

Myslím, že to bude zatraceně těžká série.