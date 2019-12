Outsidera nakonec zlomil gól Daniela Tkáče a poté Róberta Džugana šest vteřin před závěrečnou sirénou, díky čemuž Slovensko dosáhlo na kýžené vítězství 3:1.

„Samozřejmě je to velká úleva. Věděli jsme, že musíme vyhrát. Teď už se nám bude hrát lépe, uvolněněji. Jsme teď velmi šťastní, ale radujeme se jen do půlnoci. Zítra je nový den a čeká nás další soupeř,“ upozornil Džugan na sobotní bitvu s Finskem.

Přepadly vás nějaké myšlenky, že pokud byste zápas ztratili, hrozí vám boj o udržení?

Takové myšlenky jsme neměli v kabině ani na mítincích. Šli jsme do zápasu s cílem vyhrát. Měli jsme jasnou taktiku, kterou jsme dodržovali. První třetina byla z naší strany horší, možná to bylo i tou kulisou, nejsme na to z klubů zvyklí. Ale rozběhli jsme se.

Vítězný gól prošetřovalo video. Věděli jste proč?

Nevím. Ale myslím si, že Kazachstán alespoň zkusil, zda se tam nenajde nějaký faul anebo něco takového, protože věděli, že už je zle.

Vypadalo to, že čekají ve středním pásmu. Jak těžké bylo se přes ně dostat?

Věděli jsme, že musíme chodit hlavně přes boky. Párkrát jsme dostali stromy, když jsme to zkusili přes střed. Nejprve jsme to chtěli hrát na hybridní icing, to jsem zkusil v prvním střídání, ale jejich obránci si to vzadu zajistili. Změnili jsme taktiku, že budeme puk dávat po mantinelech přes boky anebo se nahodí puk a napadáme.

Minulý rok jste je porazili 11:2, dal jste dva góly. Po první třetině to bylo tehdy už 6:0. V čem to bylo jiné?

Minulý rok dala první pětka gól, druhá pětka dala gól a hned se lépe hrálo. Každý měl lehčí ručičky a všechno vycházelo. Tentokrát byl rozdíl, že první třetina skončila 0:0 a určitá nervozita byla, protože s takovým nepříjemným soupeřem se nehraje lehko.

Tušili jste už po včerejším zápase Kazachstánu se Švýcary, že to s nimi bude těžké?

Šel jsem se osobně podívat, byl to velmi vyrovnaný zápas a v některých věcech byl Kazachstán dokonce lepší. Švýcaři hlavně využívali toho, že měli dobře clonící hráče. Dali hodně gólů po tečích a odrazech. To jim vycházelo.