Šanci chytat dostal Petr Kváča a bezchybnými zákroky si vysloužil čisté konto, první třinecké v této sezoně.

Gólmanská jednička Patrik Bartošák je totiž indisponován. „Má zranění v dolní části těla, takže podstoupí vyšetření a uvidíme, v jakém rozsahu to jeho zranění vlastně je,“ informoval třinecký kouč Václav Varaďa.

Premiérový zápas v české extralize čekal novou posilu Ocelářů Andreje Nestrašila, který si jej dokonce okořenil brankou na 3:0. „Sedm měsíců jsem nehrál, byl jsem hladový,“ vysvětlil se smíchem svou trefu.

Po osmi měsících se dostal na led i třinecký kapitán Lukáš Krajíček a zažil vítěznou obnovenou premiéru. „Ale byla dost náročná. Dlouho jsem byl mimo a ten timing tam prostě nebyl. Naštěstí mi kluci na ledě pomohli,“ chválil Krajíček spoluhráče.

Po zranění kolena si start po delší době připsal i hradecký Petr Koukal. Naposledy hrál totiž v březnu. „Já mám na rozdíl od Krajíce návrat hořký. Snažil jsem se chodit na krátká střídání. Výsledku je škoda, myslím, že jsme si nějaký bodík odvézt mohli, ale zahodili jsme všechny šance,“ krčil rameny.

Trenér Varaďa si tří bodů cenil. „Hradec produkuje skvělý hokej, je to cenná výhra. Soupeř selhal v koncovce, kdežto my šance využili. Štěstí se nás drželo i při oslabení tří proti pěti. Tohle zřejmě rozhodlo utkání, protože nám to tam skákalo v brankovišti, ozvala se tyč,“ vybavoval si po atraktivním zápase.

Své hráče pochválil. „Ve třetí třetině jsme hráli solidně z obrany, drželi si Hradec na odstup,“ vyzdvihl zkušenost týmu.

Asistent hradeckého trenéra Petr Svoboda naopak smutnil. „Myslím si, že výsledek ovlivnil náš vstup do zápasu. Hned v prvním střídání jsme dostali gól, to vám na sebevědomí zrovna nepřidá. První třetinu jsme sice prohráli 0:2, ale měli jsme v ní pár šancí a bohužel je neproměnili. Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme prohrávali 0:3 a měli přesilovku pět na tři. Nevyužili jsme ji a vzápětí jsme dostali hřebíček do rakve v podobě dalšího gólu,“ trefně shrnul vše podstatné.

Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. M. Stránský (Roth, Gernát), 10. Adamský (Chmielewski, Polanský), 26. Nestrašil (Roth), 30. Gernát (M. Kovařčík). Rozhodčí: Hradil, Stano – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 7:5, navíc M. Chalupa (HK) 10 minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 4 249.

Třinec: Bartošák (21. Kváča) – Roth, Gernát, D. Musil, Galviņš, M. Doudera, Krajíček – Nestrašil, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Chmielewski, Polanský, Adamský – D. Kofroň. Trenér: Varaďa.